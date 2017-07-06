杭州和成都2017年7月6日电 /美通社/ -- “线上交易，线下服务”，九好店商独特的服务体系，全程助力“川货出川”。将四川独具特色的农产品推广到全国，融入“一带一路”大发展，符合当下时代发展的大需求。



九好助力“川货出川”，融入“一带一路”大发展

“做强做优川菜、川茶、川果、川药、川猪等品牌，让更多四川绿色农产品摆上国内外消费者的餐桌，四川要推动更大规模的‘川货出川’。”四川省政府工作报告中做出了明确了指示，推动“川货出川”，助力四川经济发展，打响四川农产品品牌升级的发展战略。

“川货出川”是去年四川省政府提出的一项发展战略。四川省优质农产品产业受消费升级及食品安全等因素驱动发展迅速。从近年来农业投入的资本流向来说：政策性扶持资金比重加大，专业机构资本比重加大，优秀人才向农业领域的涌入，优秀企业转型现代农业等事实都充分说明了四川优质农产品将迎来崭新的发展时机。但同样面临着农产品整合营销渠道组织化程度低，农产品整合营销渠道单一，辐射能力较弱；农产品整合营销渠道内部关系不稳定，流通混乱无序，不能形成稳定的农产品整合营销渠道等诸多的问题。

四川省委省政府要求提高“四川造农产品”的品牌知名度和市场占有率。采取“企业主体、政府引导、商协会参与、市场化运作”的川货出川方式，顺势成为新形势下落实这一部署的重要举措。

九好集团作为全球知名的后勤服务平台，拥有全国范围内比较健全的营销服务网络，平台拥有近万的供应商和客户。旗下的店商平台是线上推广服务商和企业网络服务商，是连接供应商和客户需求，匹配资源的平台，可以实现线上线下营销活动。在九好服务平台主体的统一组织下，协同开展农产品商流活动，以实现农产品的成功交易。建立与四川农产品商户的深度合作，为“川货出川”走向全国市场全程助力。

九好店商平台致力于建立服务传统企业互联网+转型升级过程的专业的第三方平台，打造围绕电子商务以及互联网+产业的开放共赢生态圈，将不断实现推进“川货出川”。川蜀是古丝绸之路的必经之地，川蜀丰富的农产品是丝绸之路经济带上的瑰宝，响应“一带一路”政策，“川货出川”积极融入丝绸之路经济带的发展，面向全国甚至全世界推广质优价廉的川蜀农产品，将会是四川积极融入“一带一路”发展最真实的写照。

我们有理由相信，通过积极融入“一带一路”发展，与九好集团店商平台的深入合作，“川货出川”政策的推行将为四川农产品打开全国销路，为探索“川货出川”新的合作模式提供可借鉴的成功范本。