在强劲需求的驱动下，openANX代币发售项目提前完成

香港2017年7月6日电 /美通社/ -- Open ANX Foundation Limited（简称“基金会”）于7月4日宣布，公司在超额完成其首次筹资目标后，提前完成了OAX代币发售项目。该项目于6月22日展开，目标是至少发售1300万个OAX代币，该目标不到一小时便实现了。截至7月4日收盘时，该基金会在不到11天的时间内发售了25,009,250个OAX代币，按每个乙太币兑换478.68个OAX代币计算，总价值为18,756,937美元。



得益于强劲的需求，openANX代币发售项目提早完成

该基金会主管Ken Lo表示：“我们对OAX代币发售活动的结果感到非常满意，并在此对共同支持openANX平台概念的群体表示感谢。我们的团队认为，广泛参与将成为该项目成功的关键因素。4400多名参与者用52,246.28个乙太币兑换了OAX代币，我们的大多数支持者都是个人贡献者，而不是贡献一些代币销售额的‘大客户’。我们也对该项目的所有参者和和支持者表示感谢。”

openANX是一个去中心化加密货币兑换平台，将提供“硬编码”到该基础架构中的消费者保护和透明度优势。这些措施包括担保品支持资产网关、信用风险交易、流动资产聚合和开放源代码基。透过让平台用户在数据块链上推进或移除法定货币，该项目的目标是加快加密货币的大规模采用和降低用户的风险。

该基金会目前正在准备接下来的工作步骤，具体细节将在随后几周内公布。第一步将是推出交易所“用户组”，帮助定义和确定行业最佳实践和指南。与此同时公司还将开展一个项目，让高层和员工与相关群体、顾问和交易所接触，并扩大其合作夥伴和支持者网络。