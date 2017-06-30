柔宇科技入选《中国企业家》“21未来之星”

深圳2017年7月6日电 /美通社/ -- 近日，《中国企业家》杂志“21未来之星--2017年度最具成长性新兴企业”评选结果出炉，柔宇科技从1000多家企业中脱颖而出，与京东金融、摩拜单车等21家企业一同上榜。



图为《中国企业家》“21未来之星”榜单部分上榜企业

“未来之星”评选由《中国企业家》杂志自2001年开始举办，至今已连续举办17届，其发布的“21未来之星”榜单也是目前国内最早、最具权威性的榜单之一，旨在发现最具增长潜力的中国企业新星。每年仅有21家企业入选该榜单，17年来共有腾讯、百度、京东、小米、滴滴等357家公司登上“未来之星”，多数企业成为了各自领域的行业巨头。

柔宇科技有限公司专注于下一代人机交互技术（新型显示与传感）及相关电子产品的研究、开发、生产及销售，2012年在美国硅谷、中国深圳及香港同步创立，先后获得一批国内外知名风险投资机构和投资人数亿美元的共同投资。

柔宇科技创立四年估值突破30亿美金，成为全球成长最快的独角兽科技创业公司之一，已在国内外储备超过800项知识产权。柔宇科技的三大核心技术和产品包括0.01毫米全球最薄彩色柔性显示屏、新型柔性电子传感器、新型智能终端产品Royole Moon等。

据《中国企业家》杂志介绍，“未来之星”评选标准包括企业市场领先性、行业前景、企业创新性、高成长性、管理领先性、良好的财务指标等。在评为对企业调查问卷进行评审和点评的同时，主办方也选取了部分候选企业进行了实地走访，综合评委打分及运营情况，最终评选出了21家2017年度最具成长性新兴企业。

《中国企业家》杂志在“2017年未来之星调查报告”中还指出：“在大数据、人工智能、云计算深入‘熔合’各产业的今天，技术创新的位置水涨船高……柔宇科技作为最终上榜的21家企业之一，是一家纯粹的高新技术公司，由公司自主研发的0.01毫米全球最薄柔性显示屏入选2017‘十大黑科技’。”

柔宇科技创始人兼CEO刘自鸿表示，柔宇的使命是通过人机交互的技术创新让人们更好地感知世界。他认为，未来信息技术的核心方向是人机交互、人工智能和万物互联，其中人机交互（柔性显示、柔性传感、虚拟现实）其实是平台型技术，可以跟各行各业产生非常多的结合，将广泛应用到各行各业。

刘自鸿认为，人机交互是人与机器、社会和大自然的沟通方式，也是人们感知信息的方式，PC时代的鼠标和键盘、手机时代的触摸屏都起到了定义时代的作用，柔性显示和柔性传感也将对人机交互的方式产生重大影响。