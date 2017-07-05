手机泄密愈演愈烈 看指掌易移动数据防泄露系统如何解决此难题

北京2017年7月6日电 /美通社/ -- 近日，新一代移动安全公司指掌易发布全新移动安全解决方案“移动防泄露系统”。该系统能够防范内部泄密，保障企业的设计、创意、代码、文件等机密数据的安全。同时，该系统可无缝与传统终端安全管控方案相融合，为企业提供跨平台的信息安全解决方案。

内部泄密防不胜防，美国总统都中招

2011年，前苹果员工全球采购经理PaulDevine泄露苹果新产品的预测、计划蓝图、价格和产品特征给苹果的合作伙伴、导致苹果亏损了240.9万美元；2005年7月，安踏公司林某将公司169款设计图泄露给其他公司造成近千万元损失。

内部泄密给企业带来的不仅是经济损失，更会影响公司战略甚至发展。尤其是智能手机的普及，拍摄录制、截屏分享、移动直播使得内部泄密更加简便。美国总统特朗普就是手机泄密的受害者，总统发言人肖恩·斯派塞甚至为此突击检查白宫几十名工作人员的手机。

据波耐蒙研究所(Ponemon Institute)的报告显示，67%的受访企业称曾因员工使用手机访问公司的敏感和机密信息而导致数据泄露（无意泄露手机感染恶意病毒木马），28%曾因员工通过手机有意泄露敏感数据造成巨大经济损失。

常见的内部手机泄密行为

不同于传统终端安全的数据防泄密，移动化时代人手一部手机，企业数据安全随时随地都面临着泄密风险，常见的手机泄密行为包括：

通过社交工具和应用，未经允许将敏感数据传播出去。 通过拍照、截屏，将关键信息用手机传输到外界。 通过移动端邮件将邮件正文、附件等重要信息复制粘贴转发。 通过手机的存储卡将手机端企业核心数据、文档拷贝出去造成泄露。

由于国内缺乏针对商业秘密的法律或法规，一旦数据泄露，更多是“亡羊补牢”惩罚，却无法挽回带来的重大损失。所以，企业建立完善的商业秘密管理制度，尤其需要从信息技术手段上确保这些制度能够落地执行就变得尤为重要。

指掌易移动端敏感数据防泄漏系统三大特性

指掌易推出了移动端敏感数据防泄漏系统。该系统能够对工作用IM、邮箱、OA应用等实时有效监控，防止移动办公的文件、资料、附件等被内部下载复制截屏等，杜绝员工通过手机对企业涉密敏感信息进行分享和外泄。

指掌易移动终端敏感数据防泄露系统，是一套无须以移动设备管理（MDM）为基础，即可实现移动数据防泄露、移动办公安全化的、高效安全的整体解决方案，企业借助该方案，可实现：

以专用的虚拟安全工作空间，管控移动终端上的各项操作，防止机密泄密，为企业的核心敏感数据保驾护航：通过对移动端设置指定工作应用、URL黑白名单管理、办公IM聊天监控和审计、基于应用的防截屏功能设置、应用自带水印等方法实现了公司对员工在上班时间内的上网行为管控，不仅提高员工在8小时工作时间内的效率，还能有效杜绝员工移动端的信息泄露行为。 提供对移动终端行为的数据分析和审计，预测可能出现的风险；一旦发生泄密，迅速追根溯源。 将传统的终端安全管控方案与指掌易独有的移动DLP数据防泄漏方案相结合形成一套完整的防核心敏感数据泄漏的方案，弥补企业在移动端上的安全隐患。



指掌易移动数据防泄露系统

指掌易作为国内领先的移动办公安全企业，其独有的移动安全解决方案实现了手机上企业、个人应用全面分离，不仅保障了企业信息和数据的安全，同时也保证了员工的个人隐私不被侵犯。

目前，指掌易已在政府、军队、教育、金融、游戏与航空等领域，为多个机构和公司提供着全套的数据防泄露解决方案，并与移动、联通、电信以及IBM、微软、Google、Intel、三星、华为等运营商和企业建立了深度合作。