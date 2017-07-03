君迪观察：全球汽车行业的四大颠覆性趋势

上海2017年7月6日电 /美通社/ -- 领先的市场洞察和信息服务公司 J.D. Power（君迪） 全球汽车业务高级副总裁Doug Betts日前在华接受媒体采访，就中国和全球汽车行业发展趋势分享了一系列深刻洞察和精彩观点。Doug Betts指出，全球汽车行业目前呈现四大颠覆性趋势：清洁能源、智能互联、自动驾驶和共享出行。这四大趋势既包含了未来汽车产业技术发展和创新的方向，也将给现有汽车行业产业链和商业模式带来深刻变革。中国企业有机会成为其中部分颠覆性趋势的全球领跑者。



J.D. Power(君迪)全球汽车业务高级副总裁Doug Betts就全球汽车行业四大颠覆性趋势分享洞察

在清洁能源领域，Doug Betts表示中国的汽车厂商将有机会成为可替代能源汽车的全球领跑者，这是因为中国市场具有强大的规模优势，可以把相关成本降下来。此前J.D. Power （君迪）与《环球时报》共同发起的“绿色出行 -- 2017中国公众新能源汽车消费意愿调查”也显示，中国消费者绿色出行已经进入“快车道” ，65%的受访者表示会尽可能采用更环保的出行方式。此外，新能源车最吸引消费者的三点分别是：节约燃油、环保技术和理念、赠送车牌；同时消费者也非常担心三个方面：续航里程受限、充电设施不足和技术不够成熟。

在自动驾驶领域，Doug Betts 认为纯粹从技术层面来看，自动驾驶是可行的，且目前已经存在。问题存在于另外两个方面：一个是消费者的接受程度。J.D. Power曾在美国做过一个消费者对自动驾驶技术认知和接受程度的调研，该调研发现，越年轻的群体对自动驾驶接受程度越高，16岁至25岁年龄段的消费者中，约有40%愿意尝试；而50岁以上年龄段的美国消费者基本不会考虑自动驾驶。因此，消费者的接受程度会是自动驾驶技术进一步发展的一大挑战。自动驾驶的另一个问题存在于配套基础设施建设方面，未来或许可以考虑为自动驾驶汽车设置专用道，和人工驾驶道路区分开来。

在智能互联领域，随着越来越成熟和普及的传感技术，加上迅速发展的移动互联，以及宽带和互联网接入的普及，“万物互联”的时代正在到来，未来的汽车产业也不例外。Doug Betts特别指出，未来每一辆汽车上的零部件在运行过程中都将不断产生数据，将这些数据收集汇总起来后进行分析，不仅能够更好地了解车主的驾驶行为习惯，也能够直接帮助提升车辆的性能和安全性。未来的汽车厂商不仅要重视“客户之声”(Voice of Customer)，也要学会倾听“机器之声”(Voice of Machine)，才能真正立于不败之地。

在共享出行领域，出行目前已经成为互联网公司、汽车厂商和一些创业公司的必争之地，而且它们往往不会满足于出行服务，而是对自动驾驶、未来智能交通系统均有涉足，相互之间既有竞争，也有渗透与融合。以Uber为例，它接受谷歌、微软、塔塔、丰田的投资，与滴滴互相持股，从谷歌和福特挖角技术团队进行自动驾驶研发，也和FCA、沃尔沃合作测试自动驾驶技术。

Doug Betts表示，自动驾驶和共享出行这两个领域的发展会对传统汽车行业带来巨大冲击。一旦这两个趋势融合起来，未来消费者就会发现他们真的不再需要购买和拥有一辆汽车了，而是可以随时共享，并且轻松地享受自动驾驶。对传统汽车厂商来说，这样智慧交通体系如果真能实现，就有可能大量丧失C端消费者而成为B2B公司，如果B端客户是仅有的几家垄断型运营商，汽车厂商将陷入非常被动的局面。

J.D. Power今年在中国进行的“绿色出行”消费意愿调查也涵盖了共享出行，结果显示：网约车的用户群体已有23%每周使用一次及以上，一半以上受访者了解分时租赁，70%的受访者表示愿意考虑分时租赁。此外，基于自动驾驶的智能交通系统实现之前，汽车共享还是分为网约车和分时租赁两种形式，区别就是有没有司机服务，但在自动驾驶实现后，这种区别还将消失，网约车与分时租赁会合二为一。



Doug Betts

Doug Betts 目前担任J.D. Power全球汽车业务高级副总裁，负责J.D. Power在美洲、欧洲及亚太地区的汽车业务战略及日常运营。加入J.D. Power之前，Doug Betts先生供职于苹果公司，负责苹果公司的产品创新项目。在此之前， Doug Betts先生曾任菲亚特克莱斯勒高级副总裁兼全球产品质量负责人，日产美国公司消费者满意度高级副总裁。他还曾任丰田印第安那生产基地总经理，负责丰田Tundra、Sequoia 及 Siena的产品质量。