虚拟现实开发者大会（VRDC）启动亚洲站，将于11月在上海举行

上海2017年7月6日电 /美通社/ -- 作为全球首屈一指的VR/AR开发者大会，虚拟现实开发者大会（VRDC）正式宣布进入亚洲，将于2017年11月15日-16日在上海龙之梦万丽酒店举行亚洲地区首场开发者大会。届时VR/AR领域顶尖的设计师、程序员、制作人、艺术家、音效师和市场专家将汇聚一堂，分享最佳实践案例、演示最新技术、寻找商业机会，并与行业创新领袖进行交流与沟通。



VRDC 2016美国 现场

中国已经成为全球第二大VR市场，未来潜力无限

从2015年开始，中国VR行业的规模呈现几何式增长。2016年中国VR硬件整体销售额达6.5亿元，头显设备出货量约30万台，约占全球市场份额的15%，下一场VR革命，很有可能在中国爆发。中国作为仅次于美国的全球第二大VR市场，正经历着变革与突破，告别野蛮生长后，中国的VR/AR企业需要沉淀下来，进行正真意义上的学习与创造。为了满足VR/AR/MR开发者对高质量学习交流平台的需求，促进VR/AR产业更好、更快的发展，2017年11月15日-16日，VRDC将来到中国魔都 -- 上海，开启一次全新的虚拟现实科技之旅。



VRDC Asia 2017

不可错过的VR/AR行业盛会 -- 高等级、高质量、高效率

作为与游戏开发者大会（GDC）一脉相承的专业技术性会议，VRDC继承了GDC的优良基因 -- 高等级的嘉宾阵容，高质量的会议内容，高效率的学习过程。2016年VRDC向全球参会者呈现了超过50场精彩会议，涵盖VR内容制作、引擎适配、图形图像处理、VR商业化应用等多个层级及方向的内容，演讲嘉宾来自Oculus、AMD、Epic、HBO、Untiy、Crytek、Sony、Jaunt、《Iexpect you to die》、《Lucky’s Tale》、Wevr等公司/工作室的核心成员，吸引了3500名来自全球各地的VR/AR开发者，同时，Google、Oculus、HTC、Microsoft、Intel、Morph 3D、CCP、Fove、ALT、ARM等近20家顶尖企业也来到了现场，分享了他们的最新技术。



VRDC 2016 演讲 现场

VRDC Asia 2017专家顾问团

为了保证VRDC Asia 2017高质量的会议内容，我们将组建VRDC亚洲区专家顾问团，这些经验丰富的专业人士将会协助策划VRDC Asia 2017的会议内容，他们确保为参会人员提供AR/VR行业最前沿的技术讨论和高品质的会议主题。点击查看VRDC Fall 2017 Advisory Board名单，了解VRDC专家顾问团的专业水平。

VRDC Asia 2017议题征集

VRDC Asia 2017议题征集现已开启，我们正在寻找有深度、有吸引力并且有实践价值的演讲议题，议题提交详情及评选标准请访问http://vrdcasia.com/asia/conference/callforpapers.php，议题提交截止日期：2017年08月15日。

VRDC Asia 2017注册通道即将开放，敬请关注！

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