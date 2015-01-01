Kepware扩大旗舰产品阵容，提供更多设备连接和中文支持

-KEPServerEX V6.2版本包括核心功能的本地化和顶级驱动的汉化

缅因州波特兰2017年7月6日电 /美通社/ -- PTC Inc.下属工业连接软件开发公司Kepware®（凯谱华）今天宣布，该公司发布KEPServerEX® 6.2版本工业连接平台。该版本的显著改进包括核心服务器组件的本地化和顶级驱动的汉化，全新的TIA Portal Exporter（全集成自动化系统导出器）实用工具，用于CODESYS以太网(Ethernet)驱动的全新功能，提升与ThingWorx®物联网(IoT)平台的互操作性，以及用于EFM Exporter（电子流量测量导出器）的配置应用程序界面(API)支持。

由于KEPServerEX 6.2版本的问世，核心服务器组件和顶级驱动——包括Allen-Bradley Suite（艾伦—布拉德利套件）、Mitsubishi Suite（三菱套件）和Omron Suite（欧姆龙套件）等——已经实现本地汉化。

PTC应用工程师Jason Ye表示：“本地汉化为我们的亚洲客户带来了全新效率。中国大陆、新加坡和台湾的用户现在可以更加有效地浏览KEPServerEX并与之交互，从而实现更加高效、简化的安全运营，以及范围更大的整合。KEPServerEX是名副其实的全球产品，这次版本升级表明了我们对满足全球客户需求的承诺。”

KEPServerEX 6.2版本还包括以下内容：

全新的 TIA Portal Exporter实用工具： 采用西门子(Siemens) S7-300、S7-400、S7-1200和S7-1500控制器（利用西门子博途(TIA Portal)平台）的客户，现在可以立即访问其数据。在与西门子TCP/IP以太网驱动配套使用之后，TIA Portal Exporter实用工具使用户能自动生成他们对KEPServerEX项目所需的特定标签。

采用西门子(Siemens) S7-300、S7-400、S7-1200和S7-1500控制器（利用西门子博途(TIA Portal)平台）的客户，现在可以立即访问其数据。在与西门子TCP/IP以太网驱动配套使用之后，TIA Portal Exporter实用工具使用户能自动生成他们对KEPServerEX项目所需的特定标签。 CODESYS以太网驱动： KEPServerEX 6.2版本可以对运行CODESYS V3的设备进行实时数据读/写。利用在CODESYS（通用PLC（可编程序逻辑控制器）运行与开发环境）运行的设备进行智能互联操作的用户，现在可以轻松收集来自其工厂中不同设备的工业数据。

KEPServerEX 6.2版本可以对运行CODESYS V3的设备进行实时数据读/写。利用在CODESYS（通用PLC（可编程序逻辑控制器）运行与开发环境）运行的设备进行智能互联操作的用户，现在可以轻松收集来自其工厂中不同设备的工业数据。 加大 ThingWorx整合力度： 利用与ThingWorx配套的KEPServerEX的用户，现在可以在增强现实体验、机器学习模式、混搭模式或其它ThingWorx工具中，轻松快速地寻找并利用工业数据。与ThingWorx 8相配套，KEPServerEX 6.2版本包括全新功能，即让用户在ThingWorx Composer中轻松访问其全部KEPServerEX数据，还能将这些数据与ThingModel中全新或现有元素快速联系在一起，以及能够从ThingWorx平台查看映射和关键诊断信息。

利用与ThingWorx配套的KEPServerEX的用户，现在可以在增强现实体验、机器学习模式、混搭模式或其它ThingWorx工具中，轻松快速地寻找并利用工业数据。与ThingWorx 8相配套，KEPServerEX 6.2版本包括全新功能，即让用户在ThingWorx Composer中轻松访问其全部KEPServerEX数据，还能将这些数据与ThingModel中全新或现有元素快速联系在一起，以及能够从ThingWorx平台查看映射和关键诊断信息。 用于EFM Exporter的配置API支持：客户现在可以通过第三方应用（例如数据采集与监控系统(SCADA)、人机接口(HMI)、物联网应用和简单Web应用），更改EFM Exporter的程序。

KEPServerEX 6.2版本还包括对19个其它服务器组件、驱动和高级插件的升级。

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