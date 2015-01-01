Kepware扩大旗舰产品阵容，提供更多设备连接和中文支持

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来源：美通社 2017年7月6日
关键字：美通社
缅因州波特兰2017年7月6日电 /美通社/ -- PTC Inc.下属工业连接软件开发公司Kepware®（凯谱华）今天宣布，该公司发布KEPServerEX® 6.2版本工业连接平台。该版本的显著改进包括核心服务器组件的本地化和顶级驱动的汉化，全新的TIA Portal Exporter（全集成自动化系统导出器）实用工具，用于CODESYS以太网(Ethernet)驱动的全新功能，提升与ThingWorx®物联网(IoT)平台的互操作性，以及用于EFM Exporter（电子流量测量导出器）的配置应用程序界面(API)支持。
由于KEPServerEX 6.2版本的问世，核心服务器组件和顶级驱动——包括Allen-Bradley Suite（艾伦—布拉德利套件）、Mitsubishi Suite（三菱套件）和Omron Suite（欧姆龙套件）等——已经实现本地汉化。
PTC应用工程师Jason Ye表示：“本地汉化为我们的亚洲客户带来了全新效率。中国大陆、新加坡和台湾的用户现在可以更加有效地浏览KEPServerEX并与之交互，从而实现更加高效、简化的安全运营，以及范围更大的整合。KEPServerEX是名副其实的全球产品，这次版本升级表明了我们对满足全球客户需求的承诺。”
KEPServerEX 6.2版本还包括以下内容：
KEPServerEX 6.2版本还包括对19个其它服务器组件、驱动和高级插件的升级。
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