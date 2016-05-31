首届国际激光技术高端论坛2017年9月6-7日深圳举行

-- 创新激光技术推动众行业蓬勃发展

深圳2017年7月6日电 /美通社/ -- 首届国际激光技术高端论坛将于2017年9月6-7日，与第19届中国国际光电博览会（CIOE）- 激光技术及智能制造展在深圳会展中心同期举行。本届论坛由中国国际光电博览会（CIOE）与国际权威光电分析机构Yole Developpement（Yole）共同举办，EPIC协办，为期一天半的论坛包括激光技术和市场趋势、半导体的激光加工、新兴应用3个分会，将深度解读激光的主要市场、新兴应用、新型技术和未来发展趋势。论坛涵盖了包括通快（TRUMPF）、相干（Coherent）、大族激光等在内的业内领先企业的19场高规格演讲。



首届国际激光论坛

“自二十世纪六十年代激光问世以来，激光曾一度被认为无实际作用，但如今激光已在众多行业领域得到广泛应用，扮演着不可或缺的角色。”通快（中国）有限公司激光技术部消费电子行业销售总监李荣正表示，同时指出：“从可调谐激光器到超短脉冲激光器，激光技术持续不断发展，每瓦成本的降低更进一步推动了激光技术在多个领域的应用。”

“首届国际激光技术高端论坛是一场聚焦激光市场和技术趋势的论坛”，Eric Yang，CIOE副总经理表示，“华南是激光加工特别是激光微加工应用市场的聚集之地，同时也是CIOE举办地。为此我们同YOLE不谋而合地决定在深圳举办首届激光论坛。论坛将呈现激光在众多行业以及新兴领域中的应用，也将是激光行业人士了解最新技术趋势接触行业专家的绝佳机会。”

Yole资深分析师表示，本次论坛将深入探讨众多技术性问题，并呈现出更多新兴应用。目前，激光技术已在半导体等众多行业中得到广泛应用，主要用于切割、蚀刻及剥离等工艺制造。激光技术的发展现状如何？首届国际激光技术高端论坛将从激光技术的应用领域、细分市场、面临的挑战、竞争格局等方面进行精彩探讨。CIOE、Yole和EPIC三方携手将通过系列演讲、问答、小组讨论及交流环节进行深度解析。

论坛将汇聚众多知名的制造商、集成商、专业用户，旨在为与会者带来关于激光行业现状和未来最具价值的前瞻性分析，提供与行业领先企业面对面交流合作的机会，将是一场激光企业高管、制造商、集成商、用户不容错过的行业盛会，是扩大行业社交圈，了解最新行业趋势的绝佳机会。

“本届论坛将实现激光业界专家和用户零距离接触，会议将带来一系列独具见解的演讲及小组讨论，深入审视行业热点话题。”Yole固态照明技术和市场分析师Pierrick Boulay表示，“我们将与行业领导者、国内外激光企业、用户、供应商共聚一堂，探讨激光光源技术及制造领域的主要技术和商业趋势。”

新兴应用主题分会演讲者，来自Coherent LaserSystems的营销策略总监Rainer Paetzel，将分析激光在显示屏领域的作用。Rainer Paetzel指出，“激光加工在显示屏制造过程中扮演着极其重要的角色，涵盖切割、衬底、分离，以及各种维修工艺。先进的激光器和加工工艺是未来显示屏生产的有力保障。”

论坛将会为与会者提供与行业知名企业进行深入交流，寻求合作商机的契机。欢迎查看论坛日程并注册：激光论坛注册。此外，本届论坛还将为与会者提供多样化的论坛赞助方案，是企业树立品牌形象、提升品牌在目标客户中影响力的绝佳机会。如需了解具体赞助方案，请联系Shirly Yi： [email protected] ，0755-88242569。点击 http://irlaser.cioe.cn/Conference.html 了解更多论坛详情。

同期CIOE激光技术及智能制造展（2017年9月6-9日，深圳会展中心）是专注于激光精细加工和创新应用的专业展览，聚焦激光技术在电子制造、集成电路、通信、医疗、能源、自动驾驶等领域的创新应用。展会立足华南、辐射全国，集商贸采购、展示、技术及学术交流于一体。展会开幕在即，立刻预登记，免去现场排队烦恼还能享受多重好礼，扫码关注以下二维码，点击“我要参观”根据提示完成预登记。