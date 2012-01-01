国内OpenStack云计算市场落单项目浅析

这篇文章的主要目的是通过一些公开案例的整合以及厂商提供的数据，试图对OpenStack落地的重点行业做一个数字化盘点。由于各家数据渠道相对保密，本文只对一些公开中标和厂商公开的案例做一个盘点。

这篇文章的主要目的是通过一些公开案例的整合以及厂商提供的数据，试图对OpenStack落地的重点行业做一个数字化盘点。由于各家数据渠道相对保密，本文只对一些公开中标和厂商公开的案例做一个盘点。

我们将选取三个重点行业做深入的数字化统计，即电信行业、金融行业和能源行业。政务行业云在OpenStack落地过程中也占据了很大的份额，但是由于统计上的困难，我们还在收集相关数据，希望在以后的报告中体现。其他行业如教育、医疗、制造目前尚缺乏一定的普适性，行业聚焦尚未形成，会在以后的统计中进行收集和完善。

本次我们暂时只选取了国内OpenStack新兴企业作为统计对象，包括有云(UnitedStack)、易思捷达(EasyStack)、九州云(99CLOUD)、海云捷迅(AWCloud)、刻通云(Keytone Cloud)和优铭云(UMCloud)。

虽然华为、中兴、新华三、浪潮、联想、烽火等企业也基于OpenStack提供云平台支持，但是由于不是纯粹的软件服务，因此此次暂时未纳入到这次新兴OpenStack企业的统计中，待以后得到更充分的数据后再进行补充。

电信行业

电信行业应该说是使用OpenStack最充分的行业，在2016巴塞罗那 OpenStack峰会上中国移动的云计算案例斩获了了大会的SuperUser大奖，更是为让中国OpenStack实践在国际上获得了更多的瞩目。而在最近一次中国移动苏州研究院的刘军卫也成功入选8位黄金会员董事之一，可见国际OpenStack 玩家上对中国市场的重视。中国电信旗下的中国电信系统集成公司也投入云计算研发多年，在2016年增强了OpenStack的研发队伍。而中国联通则基于OpenStack搭建了沃云。

运营商市场基于OpenStack构建云平台一般都依托自身能力，如中国移动主要的研发团队来自中国移动苏州研究院，中国电信则依托中国电信系统集成公司，而中国联通则是基于联通研究院。

必须承认，电信市场是华为、中兴、亚信等传统厂商的势力范围，初创企业在OpenStack各个省市的项目中斩获不多(如江苏联通云平台OpenStack项目被华为获得，上海电信的OpenStack云平台项目被中兴获得)，但是从运营商内部承建团队(如中国电信系统集成公司、中国移动苏州研发中心等)获得的项目不少。

从目前统计的情况来看，各个省市公司的 OpenStack项目往往会落入传统厂商的口中，但是在全局统一研发或者创新型项目上，创业公司表现出了更好的活力。这也可见 在关系型营销的省公司，新兴OpenStack公司还有一定差距，但是在开发技能要求较高以及创新型(如联通车联网、NFV等)项目上，新兴OpenStack公司获得了更多公司的认可。

以下是电信行业的统计数据(根据公开的资料统计)：

海云捷迅：5个，中国电信研究院项目、中国电信广州分公司项目、中国电信系统集成公司项目、中国移动苏州研究院项目、中国移动南方基地项目

EasyStack：3个，西藏移动、中国电信系统集成公司项目、中国移动苏州研究院DCOS项目;

九州云：3个，中国联通车联网项目、中国联通上海金融云项目、中国移动研究院NFV开发项目

UMCloud：1个，中移苏研项目

各个公司统计的案例如下：

各个公司占据的百分比如下：

从以上数据分析，海云捷迅在这领域获得了最好的成绩，这个海云捷迅在从事OpenStack之前多年的运营商集成项目有关。九州云和EasyStack次之，九州云的强项在于NFV方面，应该是他们OpenStack NFV项目(Tacker)上的投入(全球排名第二)比较有关系，而 EasyStack的优势在于销售和渠道网络上面。

UMCloud的项目据悉是和分布式存储相关，在产品化上面依托Mirantis技术托底，看来得到了一定的市场认可。其他两家公司UnitedStack和刻通暂时没有看到运营商领域的成绩。

金融行业

和运营商行业不同，金融行业没有寡头企业，案例也相对来说比较分散，同时在“互联网+”冲击和国家金融行业政策(如银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见 (征求意见稿)》,指出要“探索建立银行业金融公共服务行业云,构建私有云与行业云相结合的混合云应用”) ，金融行业对OpenStack的需求呈现了爆发趋势。

在金融行业主要的典型案例如下：

中国银联：中国银联中国银联电子商务与电子支付国家工程实验室早在2012年就开始OpenStack实践，已经稳定运行1000多天，累计11960vCPU、33280G内存和600TB企业级存储计算力，初步建成了包括云资源管理平台、云集成开发平台、智能支付终端平台等在内的云计算基础平台和应用平台。

在这个案例中，多家OpenStack企业参与了建设，刻通、EasyStack和九州云都有参与其中，刻通主要支持银联数据的雨平台，EasyStack为银行提供技术服务支持，而九州云则参与基于SDN的OpenStack金融行业云研发和部署。

中国人民银行：中国人民银行案例主要支持人民银行的支付和征信业务，由九州云提供服务。

中国保监会：保险行业的案例比较少，中国保监会基于OpenStack构建的云平台，支持保监会的各项业务。由海云捷讯提供服务。

上海金融云工程中心：上海金融云工程中心是由上海市经济信息委员会下的云计算促进中心牵头，中国联通上海分公司提供和上海证券交易所、上海期货交易所专网互通的金融云数据中心，上层提供证券定量分析、大数据、区块链、金融云容灾环境等应用，九州云承担 底层OpenStack云平台的建设，据悉上海多家银行和金融机构也参与其中。

深证通：深证通项目是第一个证券行业采取OpenStack的案例，目标是打造面向证券行业的托管云。由UMCloud提供服务

光大银行：中国光大银行开源超融合架构研发项目，提供基于OpenStack的企业版融合架构云平台为金融企业提供高弹性计算，高性能存储，高灵活SDN网络构建，同时支持多种异构虚拟化，同时支持商业存储与开源分布式存储。除此之外刻通云的企业版云平台还与商用SDN硬件解决方案、商用防火墙、商用的负载均衡系统进行了紧密的集成和整合，由刻通云提供服务。

恒丰银行：恒丰银行是最早进行OpenStack实践的公司，而且对 OpenStack在银行业的落地有了非常多的集成和优化，特别是其底层采用思科VTS技术，算是在银行业比较领先的案例。由UnitedStack提供服务。

湖州银行案例：国内第一个承担生产业务的OpenStack银行云，目前已经实现稳定运行18个月无宕机，承载了对公前置、对私前置、柜面、反洗钱、手机银行等业务。由九州云提供服务。

邮储银行案例：支持手机银行、互联 网贷、小微金融等邮储银行业务，由UMCloud(Mirantis)和 EasyStack提供。

三峡银行案例：基于OpenStack构建云平台支持远程开户、双录业务和多活管理，支持业务运行和PB级别海量非结构化数据管理。由九州云提供服务。

金微蓝(金证子公司)：基于OpenStack提供证券行业云，承载渠道云、经纪云、股票期权云和股转做市云，实现证券、基金、期货等金融机构和互联网的对接，由九州云提供服务。

其他案例还包含台州银行、上海银行、广发证券、东吴证券、华金证券、猪八戒金融等金融行业公司。

各公司统计的案例如下：

下表是对案例分布的一个统计：

从总的案例数看来，九州云和EasyStack两家占的比重比较大，在金融云行业的实践上比较突出，各自在银行领域的实践案例差不多，九州云在证券行业案例比EasyStack多一点。

保险行业目前在做的只有海云捷讯，而UnitedStack的先发优势比较明显，但是后劲稍有不足。刻通应该是金融行业深耕很多，银联和光大银行的案例是做的比较透的两个项目。

能源行业

能源行业我们主要统计电力和石油，有些行业案例如来自华三的中国石油海洋总公司案例，由于并不是新兴企业的案例，所以没有统计在内。

在统计过程中，我们发现大部分案例还是集中在电力行业。国家电网是财富500强排名第二的公司，其自上而下的自主可控战略上在国企里面处于领导地位，在国家电网的战略上会建设三朵云：调度云、企业云和公共云，技术投入很大，在2016年巴塞罗那峰会上，也被OpenStack基金会挑选为典型案例向世界推荐。

和运营商行业模式一样，国家电网内部也有承担云平台业务的子公司，主要有两家，其中中电普华公司主要承担了基于OpenStack的“集中式云管理系统”的开发和部署，而国家电网内部另外一个子公司北京国电通网络有限公司则负责Hadoop、Mesos等技术方案。中电普华承担了国家电网一级云平台和二级云平台的部署，二级云平台基于OpenStack云平台已经在2015年底部署了9个省市，在2016年底完成了另外16个省市的部署，几乎涵盖了国家电网所有的数据中心，同时做到了二级属地化平台和一级平台的数据互通和全局整合工作，而国电通的SG-COS方案则在浙江、山东等地有局部部署。

两家背后各和一家OpenStack服务商签订了合作协议，中电普华和九州云在OpenStack、软件定义网络、软件定义存储等领域战略上有深度的合作，而国电通则在SG-COS上和EasyStack有合作。因此我们把中电普华和国电通在国电的部署范围基本，等同于九州云和EasyStack的占有率统计。除此之外，还有一些国家电网省公司(如黑龙江)也在OpenStack有一些自身实践，在2015年的OpenStack峰会上曾经做过报道，在这个案例中，UnitedStack、UMCloud和EasyStack都有参与验证。

各公司统计的案例如下：

下面是各公司占百分比的分析：

从图中可以看到，由于中电普华在国家电网内部云平台建设上的强势地位，其开发的“集中式云管理系统”方案已经实质性部署到国家电网25个省市的30多个数据中心，其合作方九州云的份额受益，在所有的案例中占据了七成，而EasyStack则在浙江、黑龙江等地有部分斩获，同时在浙江天能项目中也获得一个案例，排在第二，但和第一名已经有较大差距。

其他几家创业公司也各自有一些案例，如海云捷讯在宁夏、UMCloud在江苏电力，但是电网行业的大局已经确定。值得注意的是，能源行业另外大型客户如中石油、中石化等巨头，新兴公司还未参与到游戏中，在2017年有待进一步观察。

总结

以上是针对OpenStack行业新兴企业在国内重点行业市场占有率的一个粗略分析，希望能够给到国内OpenStack用户在数字上可以判断的依据。我们还将在2017年继续完善这一分析。这篇文章的数据来自各个公司公开的案例材料、公开的中标公告和行业用户的确认，我们将在以后的分析中进一步改善统计方式，力求在数据来源和案例金额等方面有更深入的统计。同时我们也会将统计扩展到教育、政务和医疗等行业，给市场一个更加完整的分析。