寄云工业互联网平台助力工业企业数字化转型

数据显示，中国目前的经济大环境可谓是挑战与机遇并存，拥抱科技、转型升级已经成为各行业最紧迫的任务，尤其工业企业更是如此。

数据显示，中国目前的经济大环境可谓是挑战与机遇并存，拥抱科技、转型升级已经成为各行业最紧迫的任务，尤其工业企业更是如此。寄云科技工业互联网平台充分利用创新驱动生产，转变增长模式，有效帮助工业企业快速实现数字化转型升级，加快“中国制造2025”宏伟目标的实现。

数字化转型应对挑战与机遇

据悉，“长期维持低增长率”已成为中国经济环境新常态。除了需要共同面对这种经济下行压力之外，中国工业企业还面临着国际市场需求疲软、国内产能过剩、劳动力成本上升和业绩下滑等四大挑战。但同时工业4.0、工业互联网以及“一带一路”等技术革命和政策，也给工业企业带来了历史性的机遇。

普华永道思略特认为，在新常态的中国经济环境下，数字化可以帮助公司实现转型升级，从而改善生产力及运营效率。2013年，Gartner在提出“数字工业经济”新概念的同时，也明确指出“所有公司都将成为IT公司”。事实证明，GE、西门子等国际工业巨头以及众多领域的企业，在工业4.0、数字化等潮流中，正在朝着“成为IT公司”这个方向发展。

寄云工业互联网解决数字化难题

数字化、工业互联网和两化融合等新技术的意义在于为企业注入互联网基因，帮助企业实现业务智能化及生产敏捷化，从而提升企业的效率。然而，数字化转型的实现却是挑战重重，概括来说一方面是传统工业企业应用开发等IT能力不足，另一方面工业设备、流程等既存在明显的、众多的、横向的细分领域差异，又存在纵向的工业与IT系统之间的技术以及知识性的差异。

寄云科技打造了端到端的工业互联网平台，帮助各行业企业解决这些挑战。寄云工业互联网平台创造性的将工业设备、边缘计算、物联网、大数据以及云计算等先进技术紧密结合在一起，为工业企业提供设备和系统数据采集、存储和转换到工业大数据的深度处理和分析等多维度的服务，并已经实现了设备远程监控和告警、故障诊断、故障分析和预测、可靠性分析、产线优化乃至产能提升等全方位的工业互联网、工业大数据应用。

无缝连接工业设备和系统

寄云工业互联网平台提供智能网关硬件和云端虚拟网关组件，能够将工业设备、控制系统等无缝接入云端，实现工业数据远程采集、工业设备的远程监控与运维。其灵活可扩展的设备和系统接入能力以及丰富的云端开发接口，能够让工业应用开发者在不了解底层复杂协议的情况下快速开发各类工业应用，极大的降低了工业应用开发门槛的同时，大大提升了工业应用的开发速度和开发质量。

全流程的工业大数据分析与应用

作为寄云工业互联网平台的核心，工业大数据平台提供Hadoop、Spark等全流程的、丰富的大数据存储和分析环境，输入几个参数即可实时启用各种大数据服务，免去工业大数据开发及交付的大量时间及技术复杂度。此外，寄云工业大数据平台还拥有丰富的大数据分析算法模块，仅需几个参数即可调用运行，极大的降低了大数据分析的门槛，而且寄云科技的大数据科学家还在持续不断的完善更多的算法模块。

寄云科技已为多个世界500强客户提供了专业的服务，涵盖轨道交通、电力和新能源、航空航天以及健康医疗等各个行业，与多家知名的国际、国内厂商达成战略合作关系，并凭借优异的技术和解决方案能力斩获数十项奖项。