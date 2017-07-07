百度云通过ISO/IEC27018标准认证 个人信息保护获国际点赞

7月6日，英国标准协会(BSI)正式向百度云颁发了最新版ISO/IEC27018:2014国际认证，百度云成为国内首家获得此项证书的云服务供应商。

7月6日，英国标准协会(BSI)正式向百度云颁发了最新版ISO/IEC27018:2014国际认证，百度云成为国内首家获得此项证书的云服务供应商。

ISO/IEC27018是首个专注于云中个人数据保护的国际行为准则，是目前国际上最权威、最严格、也是最被广泛接受和应用的信息安全体系认证。此次通过ISO/IEC27018国际认证，不仅表明百度云在个人信息处理的准确性、透明化及安全性等方面有能力为用户提供可靠保护，更体现了百度云在数据安全管理方面已经达到国际顶尖水平，成为全球认证合规最完备的云计算平台之一。

随着云计算技术的不断发展和完善，越来越多的企业开始将传统的应用向云上迁移，云计算应用下的数据安全问题，对众多云服务供应商形成了严峻挑战。依托百度17年来深厚的技术积累和持续的研发应用，百度云ABC(AI、Big Data、Cloud Computing)三位一体为企业和开发者提供智能化的云服务，在保持业务高速发展的同时，还保证了云计算服务的安全交付，这也是百度云一举通过ISO/IEC27018认证的重要原因。

在7月5日召开的百度AI开发者大会上，百度董事会副主席、集团总裁兼首席运营官陆奇说：“百度拥有中国最完整、最全面的AI平台，智能云是AI平台的基础，不但提供大规模计算资源，还提供各个行业的大量知识。”

作为百度AI时代最核心的技术开放平台之一，百度云在充分考虑企业级高安全需求的前提下，持续为企业和开发者提供智能化解决方案，以ABC三位一体的云服务结构推动着金融、物流、交通、气象等众多行业的转型升级。

更关键的是，百度云一直把用户的数据安全当作重要的服务目标，任何涉及用户隐私的信息都将获得最高等级的保护。百度云向外部客户提供的云计算服务，包括云服务器及其负载均衡、云数据库及对象存储、云监控、云安全、大数据与人工智能的信息安全管理等，都在百度云个人信息保护管理覆盖范围以内。

作为国内第一家通过ISO/IEC27018认证的云服务供应商，对用户隐私的保护将永远是百度云研发和应用的重中之重。未来，百度云将继续遵循国际公认准则，依托ABC三位一体的云服务结构，为更多用户提供安全、稳定、高可用的智能云服务。

附录：什么是ISO27018?

英国标准协会(BSI)定义了ISO27018，旨在保证客户的数据隐私和安全，并且云服务提供商需要满足如下五个关键指标：

1.同意(Consent)：云服务提供商(CSP)不得使用其接收到的个人信息来打广告或做营销，除非客户有明确指示。

2.控制(Control)：客户需知晓他们的信息是如何被使用的。

3.透明度(Transparency)：云服务提供商必须告知客户，他们的数据是如何被储存于何处，披露被“分包商”们所使用的二级流程，并且需要对如何处理这些数据做出明确的承诺。

4.沟通(Communication)：若出现意外，云服务提供商需告知客户、并清楚地保留本次事故的记录和响应方式。

5.独立性和年度审计(Independent and yearly audit)：云服务提供商的独立第三方审计需保持文档的一致性，其监管义务必须值得客户信赖。此外，CSP还必须接受每年一次的第三方复核。