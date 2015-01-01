十年磨一剑今朝显锋芒 十位大咖畅谈中国生物产业发展

7月3日-5日，第十届中国生物产业大会暨首届官洲国际生物论坛在广州白云国际会议中心成功举行，本次大会以“促进生物产业新发展 培育生物经济新动能”为主题。

7月3日-5日，第十届中国生物产业大会暨首届官洲国际生物论坛在广州白云国际会议中心成功举行，本次大会以“促进生物产业新发展 培育生物经济新动能”为主题。今年是中国生物产业大会的十年大庆，经过十年耕耘，大会已经成为了社会了解我国生物产业发展的重要窗口，产学研沟通、交流、对接的重要平台，同时更是促进产业持续快速发展的重要载体，为推动我国生物产业又好又快发展发挥了积极作用。

大会期间密集举行了高层论坛及16场精彩纷呈的专业论坛，汇聚来自科研机构、生物企业、行业协会、投资领域等100多位不同细分领域的国内外专家代表等，就中国及广州生物产业的发展分享了各自观点和看法：

王晓东：中国生物医药的春天来了

中科院外籍院士、美国科学院院士

中科院外籍院士、美国科学院院士王晓东在《中国生物医药的春天》主题演讲中表示，“中国生物医药产业的发展春天是真正来了。”“生物医药产业需要三个重要支撑点，政策、人才和资金。”他具体解释，第一，生物医药行业是政策调控非常强的产业，最近国家食药监总局非常给力，临床准入备案制如果实行就和国外接轨了，中国的临床试验资源是全世界最丰富的，中国的临床试验水平带到世界上将非常有意义;第二，生物医药产业发展需要专业人才，目前尤其是年轻一代回国潮已经形成;第三，有了政策和人才，就能吸引金融界的投资。

封多佳：加大企业和政府之间的合作

中国医药集团总公司副总经理

中国医药集团副总经理封多佳在高层论坛中，围绕全球医药健康产业发展、新医疗技术、器械和产品以及药品研发模式变革发表演讲。他提到，“实现企业的发展任务和目标，除了升级企业的研发平台外，还需要加大企业和政府之间的合作。”去年中国医药集团和政府在生物医药领域，共同编制“十三五”发展规划，“使企业明确政府投资方向、产业发展政策;使政府明确企业的市场作用和区域经济发展过程中的积极影响，不断推进与高校、研究院所、政府机构的合作，推动产学研、研产销模式的逐步形成。”

钟南山：官洲国际生物论坛将推动生物医药更快发展

中国工程院院士

在生物岛举办的首届官洲国际生物论坛上，中国工程院钟南山院士说：“我觉得这个会议的主题和这个会议要进行的东西正是需要我们在生物医药这方面发展的东西，而且广州走的这条路已经走对了”，他表示，“举办官洲国际生物论坛能够吸取国外顶级专家的经验，广州包括生物岛是一个很好的平台，在这进行更有效的落地合作，将会使生物医药向前更进一步发展，而且速度会进一步加快。”

查尔斯·坎托：政府的高度参与令人印象深刻

美国科学院资深院士、人类基因组计划创始人之一

美国科学院资深院士、人类基因组计划创始人之一的查尔斯·坎托(Charles Cantor)教授表示，当地政府的高度参与令他印象非常深刻。“如果在纽约，市长根本不会来参加一个生物科学领域的会议，哪怕专程来打声招呼。但是广州领导几乎参与了今天论坛全过程，这是非常宝贵的。”康托教授认为，广州正是中国新兴的生物医药核心城市之一，因为这里有很多优秀的企业和年轻的人才聚集。

林海帆：广州生物研究充满活力

耶鲁大学教授、干细胞中心创始主任

林海帆教授参与了“基因检测技术进展及发展趋势高峰论坛”，他接受媒体采访表示，广州的生物研究充满活力，对高新科技发展充满激情，这是重要战略，是非常好的理念和创新策略。中科院在广州有生物医药与健康研究院，做了很多世界水平的研究。“相信有了这样的基础，有了领导的决心，广州下一步会走得非常好。”

他建议，政府要有恒心和决心：“生物医药研发投资非常大、周期非常长，是个非常烧钱的行业，也是非常重要的行业。但现在大家投资的心态和模式更倾向于房地产、IT。比如IT行业，一个大学生有了灵感，可能两三天就有一个成果面世，赚很多钱。但是生物没那么简单，一般的研发过程在国外都要12年左右，现在市场上的药12年以前在实验室里就做好了，从原始发现到市场推广要12年，发现以前做的事情会更长。投资家如果抱着投资2～3年就收获，几乎是不可能的。”

吴峰：将生物制药作为未来战略产业，非常有战略眼光

辉瑞中国区副总裁

辉瑞中国区副总裁吴锋在首届官洲国际生物论坛发言表示，“作为全球最大的医药公司，对中国很重视，将加大投资。未来生物制药产业发展将迎来巨大机遇，非常希望参与到广州的生物医药产业中来。”目前，辉瑞公司已经在中国布局了5个药厂、2个研发中心，上千名科学家在中国，目前市场份额占据第一。“将生物制药作为未来的战略产业，非常有战略眼光，目前全国生物制药占GDP比例4%，仍有很大的增长空间。中国医药环境非常好，希望中国创造更好的环境，希望广东继续走在全国前列，让更多医药企业愿意进来，走向全世界。”

刘殿波：生命科学领域需要整合发展

绿叶生命科学集团执行主席刘殿波

“现在的生命科学领域不仅是制药，要跟医疗，要跟诊断结合在一起整合发展。不仅是集团内的整合，更重要的是借官洲国际生物论坛这个平台，跟产业界、科研界紧密地结合，发展生物医药事业。” 绿叶生命科学集团执行主席刘殿波在首届官洲国际生物论坛中发言，并坚信，“在广州拥有非常好的商业环境，非常好的市场，希望在广州能取得公司的的期望目标。”

裴雪涛：广州在生物医药产业的跨界融合上有优势

全军干细胞与再生医学重点实验室主任

“广州应该在生物医药产业的跨界融合上有所准备，恰好这也是广州的优势，例如在高校、医院、工业制造等领域有产业基础，或许未来可以引领国内甚至是全球生物医药产业发展。”在官洲国际生物论坛主题论坛上，全军干细胞与再生医学重点实验室主任裴雪涛表示，生物医药产业本身就是多个产业协同的产物，是一个非常复杂的产业链和产业生态。

王廷春：广州招商引资的环境非常好

博济医药董事长

人才是生物医药产业发展的根基，广州的人才绿卡制度有利于集聚和吸引人才，进而促进生物医药产业发展。“去年公司有两个人才要入户广州，开发区很快解决了人才落户问题。”博济医药董事长王廷春表示，广州生物医药这些年发展很快,尤其是生物岛集聚了大批企业，吸引众多人才落户，“广州招商引资的环境非常好。我们公司接触到国外的科学家，在全国各地转完之后，最终也会选择在广州落户。”

曾浩：创新是中国医药产业转型升级的关键

广发信德投资管理有限公司董事长

广发信德投资管理有限公司董事长曾浩在“生物医药健康产业投融资高峰论坛”发言中，以投融资领域专业人士的视角对生物产业发展分享了自己的观点。他表示：“创新是中国医药产业转型升级的关键所在，我们有幸处在一个非常好的时代，越来越多的高技术人才选择在国内从事研发，越来越多的海外企业选择在中国市场落地，越来越多的资本推动着中国医药企业的创新活动，必将带来中国医疗健康产业第一格局的重构，医疗健康产业的新城市坐标将在未来的5-10年里出现，并成为下一轮产业新发展的重要基石。”

为期三天的第十届中国生物产业大会，由会议、展览、活动三大板块组成，通过一系列的高层论坛、专业论坛、项目路演、产融对接、成果展示、专题科普活动，展现生物领域最新发展态势，促进产学研政多方融合;同时也向全世界展示广州优越的城市发展环境、完备的生物产业配套体系、高效便捷的政府服务、丰富的科教资源和临床资源，以及无处不在的国际合作商机。

本次大会由广东省人民政府等单位主办，广州市人民政府承办，得到国家发展和改革委员会等多家单位的支持。广州医药集团有限公司、广发信德投资管理有限公司、广州国资发展控股有限公司、广州基金、广汽集团乘用车有限公司、广州市金易策划传播中心为本次大会赞助及支持机构。