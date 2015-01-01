中企通信亮相WRE制造业CIO峰会2017

由WRE CIO Alliance与Trueadvisor联合主办的“WRE制造业CIO峰会2017”在2017年6月22日-23日在上海锦江汤臣洲际大酒店成功举办。

由WRE CIO Alliance与Trueadvisor联合主办的“WRE制造业CIO峰会2017”在2017年6月22日-23日在上海锦江汤臣洲际大酒店成功举办，作为WRE首席信息官系列峰会之一的制造业CIO峰会将汇集超过250+世界领先制造业的公司CIO, CTO和IT高管，其中包括全球顶尖IT研究咨询机构：Gartner/IDC/BCG等、全球智能制造标杆企业：麦格纳、CF采埃孚、博世、江森自控、大陆集团、迅达电梯、戴姆勒汽车等、中国智能制造标杆企业：徐工集团、上海汽车集团股份有限公司、三一集团、振华重工、海信集团、海尔集团、美的集团、上海仪电集团等，以及主要IT & 数字化技术服务商：百度、霍尼韦尔、华为、云适配、普引力、智模软件、飞塔科技、中企通信、唯智、Pivotal等250余人共同探讨了在制造业转型升级，智慧供应链，信息安全等热点话题。

中企通信以大会礼品以及午宴赞助商应邀出席本届大会。

中企通信华东区总经理高力衡先生作为本次活动的发言嘉宾做了主题发言，他指出传统制造业行业的信息化趋势，互联网化不断引领传统制造业行业变革。那么，传统制造业如何实施数字化与信息化转型?他指出，云计算及大数据的应用是制造业变革及发展的必由之路。中企通信凭借多年的运营及与世界知名伙伴的合作经验，致力于为客户与合作伙伴提供高端通讯服务及资讯科技解决方案，是企业及商业伙伴可信赖的合作伙伴，助力传统制造业数字化信息化转型。

在会上，中企通信还专门为此次大会准备了精美的礼品，高力衡先生作为颁奖嘉宾抽出了此次峰会的幸运儿并亲自为获奖者颁奖。