CIO时代中国行西安站 共议产业互联大未来

2017年7月22日，“西部产业互联网高峰论坛暨2017CIO时代中国行西安站”活动将在西安举行，本次活动由中国新一代IT产业推进联盟为指导,CIO时代学院、IT趣学社主办，CIO时代APP承办。活动主题为：聚焦丝路起点，重塑产业互联。

2017年7月22日，“西部产业互联网高峰论坛暨2017CIO时代中国行西安站”活动将在西安举行，本次活动由中国新一代IT产业推进联盟为指导,CIO时代学院、IT趣学社主办，CIO时代APP承办。活动主题为：聚焦丝路起点，重塑产业互联。

消费互联网格局已定，产业互联网时代开启

产业互联网一定会改变现有的产业格局。对中国而言，它能够加速中国制造向中国创造的进程。

伴随着新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合，国家重点开展制造业与互联网融合发展试点示范，工业互联网孕育而生，全球产业布局新方向在哪里?如何成为制造业转型升级的重要推动力?

在工业4.0驱动的新型协同制造模式之下，制造业企业将从顾客需求开始，保证产品能满足客户的个性化定制需求。除此之外，产业互联网将对其他的传统企业带来什么冲击?

当前，新兴信息网络技术已经渗透和扩散到生产性服务业的各个环节，催生出各种基于互联网的新兴服务业态，成为互联网经济背景下成长性最高的产业群。互联网企业如何从理念、战略定位和经营方式上向传统行业提供相关咨询服务以及实践方案?

未来产业互联网发展过程中将面临哪些难题?传统行业互联网化进程中的技术模式与业务模式如何创新?在本次活动上，来自传统、制造、电商、教育等行业的知名CIO、专家学者以及互联网领域的优秀合作伙伴将共同围绕这些话题在此次“西部产业互联网高峰论坛2017CIO时代中国行西安站”活动中展开深入探讨。