百度云联合魅族举办深度学习应用大赛 十万大奖鼓励AI开发

7月5日，在百度AI开发者大会-智能云计算分论坛上，百度副总裁、百度云总经理尹世明全面介绍了百度云AI开发者支持计划，并宣布由百度云和魅族科技联合主办的首届“深度学习应用大赛”正式启动。

7月5日，在百度AI开发者大会-智能云计算分论坛上，百度副总裁、百度云总经理尹世明全面介绍了百度云AI开发者支持计划，并宣布由百度云和魅族科技联合主办的首届“深度学习应用大赛”正式启动。此次大赛旨在通过竞赛激发年轻人对于AI的热情和创造力，推动AI开发从科研走向民生，从尖端走向普及。

赛题以识别类似手写体的四则运算式为主题，参赛者需要在充满干扰信息的10万张图片中，设计算法识别图片上数学运算式并计算结果。决赛在初赛的基础上，引入分数和更加复杂的运算，同样以最终的识别率来评判算法。

整个赛事不限年龄、国籍、背景，并将在9月百度云智峰会上进行最后的颁奖，百度云准备了超过10万元的奖金，以及来自百度和魅族资深专家的专业指导，包括百度云联席总经理刘炀，百度云首席架构师张发恩，魅族Flyme平台研发部总经理李柯辰等。

当前人工智能发展很大程度上是基于深度学习的应用，企业和开发者掌握灵活而强大的深度学习能力，是人工智能发展和实现落地的关键。今年4月，百度云和NVIDIA共同发布了国内第一个公有云上基于虚拟化的托管集群——百度云深度学习平台，帮助企业和开发者快速获取AI能力。

尹世明表示，通过这样一个竞赛，不仅可以让更多人了解百度云智能开发平台，而且让广大AI开发者、爱好者知道AI并非遥不可及，甚至让零基础的人也可以很好掌握AI应用。在此次智能云计算分论坛上，尹世明现场展示通过使用百度云，用5元钱，花两分钟，就可以让一个零基础的人，获得AI技术能力，进入属于自己的AI时代。

作为百度AI平台的主要组成部分，百度云为企业和开发者提供一流的开发工具和有效的AI行业解决方案，全面开放60项核心AI能力，已经成为一个更易学、易用、易推广的智能开发平台。

作为知名手机厂商，大赛联合主办方魅族也在系统智能化、人工智能方向逐步发力。创造性的在其操作系统中加入One Mind智能思维引擎，为不同的使用场景提供智能化解决方案，不断探索新的应用方式，提升用户体验。

百度云此次与魅族联合举办深度学习应用大赛，以大赛为基础，为年轻的科技人才提供领先、易用的AI工具和平台，鼓励开发者实践人工智能技术应用，激发年轻人的热情和创造力，并最终推动AI时代的发展。

目前，深度学习应用大赛的官网报名渠道已经开放，参赛者可通过http://competition.clould.baidu.com报名参赛。