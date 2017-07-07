英特尔携手华纳兄弟和Practical Magic 为诺兰导演新片开发VR体验

北京2017年7月7日电 /美通社/ -- 沉浸式体验需要个人电脑端和云端都具备强大的计算能力、前沿的感知和捕捉技术，包括优质内容以及海量的数据流 -- 面对这些超乎想象的技术进步，英特尔可以自豪的交上满意的答卷。为了向全球各地的观众提供一流的内容，英特尔与好莱坞电影公司、制片人、内容创作者和开发者密切合作，不断突破边界，创造无限可能。基于这个愿景，英特尔携手华纳兄弟和Practical Magic[1]，共同开发新的虚拟现实体验，以推广克里斯托弗·诺兰自编自导的新片《敦刻尔克[2]》。即日起，用户即可通过ViveVideo和影片官网的其它虚拟现实平台免费下载该虚拟现实体验。



英特尔携手华纳兄弟和Practical Magic为《敦刻尔克》开发虚拟现实体验

《敦刻尔克》虚拟现实体验为观众提供极具冲击力的陆、海、空三个视角观看该影片。通过虚拟现实体验中以高分辨率和360度全景呈现的定制化内容，观众将在7月21日电影上映之前一睹二战中敦刻尔克大战史诗般的场景。

通常在这些沉浸式体验的后期制作过程中，需要在工作流程中对其进行优化以适应标准高清和4K媒体格式的要求。但以《敦刻尔克》虚拟现实体验中像素的密集程度，制作团队采用了比平时高出近40倍的优化来适应该分辨率。完成这个过程的计算需要每个工作站、服务器、网卡、显卡、软件堆栈和存储阵列都保持最优的效率。因为一旦系统响应缓慢或出现故障，就会使艺术家感到沮丧、成本上升，并会浪费宝贵的时间。

因此，Practical Magic选择了基于英特尔技术的硬件和软件来制作该虚拟现实体验。这家虚拟现实制作公司通过充分利用配备英特尔®至强®处理器的戴尔* M1000E刀锋服务器来实时、低延迟地处理高分辨率内容，在周密计划的时间内完成了这项工作。这些刀锋服务器内的英特尔®至强®处理器执行了多线程渲染，而英特尔®酷睿