BOSS直聘联合雷锋网、《环球科学》发布2017 AI最佳雇主50强

深圳2017年7月7日电 /美通社/ -- 7月7日，BOSS直聘、雷锋网和《环球科学》杂志在于深圳举行的2017全球人工智能与机器人大会（CCF-GAIR）上，联合发布了国内人工智能领域的第一份雇主品牌榜单“2017 AI最佳雇主50强”。



2017 AI最佳雇主50强

过去一年中，AlphaGo的成功令人工智能话题迅速升温，发展了60余年的人工智能领域成为最热门的风口之一。2017年4月，BOSS直聘联合雷锋网旗下的人工智能频道“AI科技评论”与权威学术杂志《环球科学》共同发起了国内AI领域第一次雇主品牌评选活动。

随着巨头企业加快布局、创业公司迅猛发展，人工智能相关人才的招募和培养始终是一个难题。“2017 AI最佳雇主”评选活动一经推出便受到了AI业界的极大关注，报名启动仅一个月，就有超过70家国内顶尖人工智能企业报名，最终参选的单位超过130家。

本着公平、公正、公开的评选原则和对AI领域人才负责任的态度，联合主办方从企业的“公司概况”、“创新能力”、“员工福利”三个维度切入，制订了20 余项评分标准，对参选企业进行全面评估。

作为国内领先的移动互联网招聘平台，BOSS直聘为本次评选提供了招聘行为的大数据支持，力求将雇主对于员工的价值关怀进行量化。雷锋网、《环球科学》与学术和业界评委则从企业的技术创新实力、发展前景、经营状况等方面进行了综合评估。通过评委会多轮评选，最终选出2017 AI最佳雇主50强企业名单，并评选出九个单项奖。



2017 AI最佳雇主单项奖获奖企业

这份AI最佳雇主榜单中评选出的企业，既有英伟达、英特尔、IBM这样的跨国科技公司，又有BAT旗下的人工智能事业部，也包括旷视科技、驭势科技、出门问问、物灵科技等明星人工智能创业公司。

上榜公司的业务，则覆盖了AI底层通用技术（图形图像、计算机视觉、语音和语义、数据和计算）、AI硬件产品，以及AI在不同领域的垂直应用包括机器人商业化、智能驾驶等等。这不仅是一份雇主品牌榜单，也代表着目前国内人工智能领域的基础实力，是一份最佳的就业参考榜单。



2017 AI最佳雇主评审委员会

目前，国内人工智能领域的人才存量严重不足，从学术研究机构甚至海外高薪挖人的现象非常普遍。作为强技术驱动的领域，人工智能公司如何发现、培养并留住高级人才，是整个行业发展的核心。而打造“技术实力强、研究氛围好、价值空间大、员工关怀好”的雇主品牌形象，正日益成为AI公司的重要人才吸引手段。

作为新锐的互联网招聘平台，BOSS直聘开创了直聘模式，并希望借助此次AI最佳雇主评选活动，更好地推广雇主品牌意识，提升求职者地位，提倡平等、尊重和直接沟通的求职招聘模式。

在产品和业务上，BOSS直聘也一直致力于提升自身推荐算法的精确度，以实现更好的人岗匹配效果，为人工智能、大数据等新锐领域提供更加充足的人才供给和招聘体验。