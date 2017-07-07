Macy’s中国携手天猫国际，带领阿里会员畅游纽约

-- 玩转美式潮流新趋势

纽约2017年7月7日电 /美通社/ -- 7月1日至4日，Macy’s中国携手阿里巴巴集团旗下天猫国际，带领4位阿里会员共赴充满美式风情的纽约。Macy’s拥有150多年的历史，全美近670家门店。集众多美国主流品牌，丰富的商品种类，当今的时尚潮流，及百分之百的正品。Macy’s深受美国人们信任喜爱，也是世界各地游客在美购物的必到之处。除了Kenneth Cole, Anne Klein, Betsey Johnson, Martha Stewart, Vince Camuto和Adrianna Papell这类耳熟能详的美国大牌，Macy’s还有其独家自营品牌。



Macy’s资深副总裁-品牌互动Jim Reath先生与4位阿里会员在“Macy’s 2017闪耀之星奖”颁奖典礼

7月4日，4位受邀阿里会员在位于海诺德广场的Macy‘s旗舰店内进行“要闪耀，要Macy’s” 的直播穿搭活动。在本次直播活动中，观众们能在欣赏美式搭配的同时，根据提示链接在 “Macys官方海外旗舰店”上边看边买。

直播活动中，4位阿里会员与3位时尚博主被随机分为三组，在Macy’s中国提供的服装及家居用品中，根据所抽到的关键词精心搭配出最符合关键词的服饰，向观众们传递他们心中的美式风尚。直播最后，Macy’s资深副总裁- 品牌互动Jim Reath先生为4位阿里会员特别颁发了“Macy’s 2017闪耀之星奖”，鼓励他们将美式风尚传递给更多热衷时尚的消费者。

Macy’s资深副总裁-营销部李于辉先生表示，Macy’s中国过去两年与阿里巴巴集团旗下的天猫国际开展了多次合作。此次，我们邀请了被称为“阿里最顶级的剁手党”的4名APASS会员，代表阿里会员来到美国，参加Macy’s的独立日狂欢活动。阿里巴巴和Macy’s中国都有着非常庞大且忠实的会员，我们期待着未来在更广泛的国际业务中有更多合作的可能性，给双方的会员们带来更多惊喜。

本次纽约之行，Macy’s中国特邀4位阿里会员在纽约东河欣赏一年一度的烟花秀，并为会员们准备了精彩不断的“纽约客”体验：他们在Hard Rock Cafe中享用地道美式汉堡，漫步于艺术气息浓郁的曼哈顿苏豪区，穿梭于小意大利鳞次栉比的店铺中，在帝国大厦顶层俯瞰纽约全景，在哈德逊河的邮轮上欣赏日落中的纽约城际线，在繁华精致的第五大道和幽静迷人的中央公园里流连忘返。Macy’s中国也将其执着于呈现优质商品和服务的形象充分传递给阿里受邀会员，而此次与天猫国际合作的直播活动，也让在线观看的中国观众仿佛亲临现场，与阿里会员一起解读美式时尚流行趋势，感受Macy’s旗下不同品牌的风尚魅力。

Macy‘s每年在自由女神像旁举办的烟花秀，自1976年开始，无论是从规模，艺术表现力还是观众的热忱程度来看，已成为跨越半个世纪以来全美最大型的独立日纪念活动。为了最完美的同步声效，今年的烟花会从位于东河中城的24街和41街之间的五艘驳船上发射。今年是Macy’s举办的第41届烟花秀，现场表演持续25分钟，展现了从未有过的视觉和声音效果。一直以来，Macy’s的DNA一部分就在娱乐和庆典上。Macy’s与许多著名歌手还有表演家都有着良好的合作关系，因此观众们能在欣赏烟花秀的同时享受高品质的听觉盛宴。

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