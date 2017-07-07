海航科技正式发布首份《可持续发展白皮书》

上海2017年7月7日电 /美通社/ -- 7月7日，海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技”）正式发布《海航科技可持续发展白皮书》（以下简称《白皮书》），这是海航科技成立以来发布的首份可持续发展报告，表明了海航科技始终将可持续发展理念纳入公司经营管理的决心。



海航科技可持续发展白皮书

《白皮书》以“创·享·新未来”为主题，诠释了海航科技链接多方资源，搭建“共享、分享、生态”科技平台，与各方共创共享未来的理念，通过案例展现了海航科技支持股东、客户、合作伙伴、员工、社区等利益相关方的实践行动。同时，《白皮书》在每一章节均对标联合国2030年可持续发展议程（SDG），披露了海航科技通过创新的理念、模式和技术贡献全球产业创新、可持续城镇、社会平等、优质教育、应对气候变化等可持续发展目标的实现，体现了海航科技的国际视野。

随着DT（Data Technology）时代的到来，科技创新和数据正颠覆性地改变着人们生产生活的方式，也为人类应对未来挑战提供了新的路径。作为世界500强企业海航集团面向未来战略布局的大型产业控股集团，海航科技正以强劲的创新能量探索着公司和社会共同的可持续发展。

多方联手，服务“创新型国家”建设

海航科技与全球领先创新企业、研发机构、金融与投资机构等达成战略合作，将国外的先进理念和中国的本土相结合，打通“产、研、媒、政、金、创”链条，建立全球双创共享生态体系。海航科技以产业、数据和资本为驱动，提供一站式云服务及解决方案，从技术生态、应用生态、产业生态三个层面与合作伙伴共创云生态圈，实现资源共享、价值传递、产业循环，打造中国数据流通枢纽。

为进一步激发中国创新活力，推动“大众创业，万众创新”发展，海航科技与全球领先的孵化器RocketSpace开展深度合作，引入硅谷的成功经验和创新-技术驱动的全生态理念。目前，深圳联才工坊已正式开园，未来将拓展至北京、香港、西安、上海等中国重要城市，专注科技与“创后加速”的行业细分，加速建设科技创业社群网络。

善用科技，打造“智慧型生活”

作为新一轮技术革命的引领者，海航科技充分发挥成员企业的优势，主动探索应用科技力量打造“智慧城市”，改善企业运营、改进生活方式。

海航科技旗下全球领先的IT服务与解决方案商文思海辉，根据行业和企业特性针对性地提供解决方案，帮助企业更好地实现数字化转型，推动传统产业与数据经济的融合发展。目前，文思海辉的业务已覆盖55个国家和地区，提供超过200种语言交付，为世界500强中的128家提供服务。海航科技旗下全球最大的IT产品分销商和供应链服务商英迈国际，持续推进供应链系统化、协同化发展，为160多个国家和地区的超过20万个企业客户完善物流解决方案，并提供“一站式”全方位服务，促进资源高效流通。

同时，海航科技通过科技在交通、建筑、金融、医疗、教育、安全等领域的创新应用，专注城市智慧管理和可持续运行。如成员企业易建科技依托海航集团在民航信息化领域的强大优势，结合机场运营中遇到的实际问题，自主研发并推出了基于宽窄带融合技术打造的新一代航班保障调度系统——无线地服调度系统，打造高效、智能的“智慧机场”。海航科技结合共享经济概念打造“小二租车”，力求建设个性化电动汽车租赁的新能源运营生态平台，打通广覆盖的低碳智能交通网。海航科技建立城市一卡通系统，实现电子支付和核算，成为提升运输效率、提高社会资源利用率、减少交通纠纷、降低行业重复投入和建设成本，推动市民绿色出行的有效解决方案和便民利民工程。

传递爱心，推进“和谐型发展”

海航科技秉承“为社会做点事，为他人做点事”理念，探寻与社会、环境挑战的连接点，充分发挥自身技术优势，通过科技为公益事业赋能，持续创新公益模式。通过多领域、多类型的公益项目引导、支持教育发展，在偏远地区的学校开辟自给自足的可持续经营模式，在支持当地教育发展、消除教育鸿沟的同时，贡献地区经济发展。

海航科技秉承“慈爱”和“诚”的企业精神价值，不断用实际行动关爱社会弱势群体。截至目前，海航志愿者协会科技集团分会已组织参与志愿者项目14个，参与社会公益活动100余次，参与志愿者2,000人次，累计志愿服务时长超过3,000小时，获得“上海市优秀志愿者团队”殊荣。

未来，海航科技将进一步发挥自身优势，联合利益相关方与全球7万名员工一起，持续以“共享、分享、生态”的理念助力行业、地区、国家乃至全球的创新发展，共同创造更智能、人性、绿色的美好世界。