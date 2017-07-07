京东新通路覆盖全国三大系统升级百万中小门店

-看得清、投得准、卖得好

北京2017年7月7日电 /美通社/ -- 今日，京东新通路事业部宣布即将推出一套打通品牌商-终端门店-消费者的京东便利店智慧管理系统，包括：智慧门店管理系统、行者动销平台和慧眼大数据系统，透明开放地对接品牌厂商，升级百万智慧门店，以技术引领未来零售业的发展。



系统示意图

今年4月，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东正式对外宣布未来五年京东将在全国建设一百万家京东便利店，其中一半在农村。这些京东便利店并非传统意义上的便利店形态，而是京东线下版本的创新型智慧门店。用京东的商业理念赋能线下门店，除了提供优质货源外，京东还将输出品牌、模式和管理。这一重大战略布局引起了业界的高度关注。7月初，京东新通路事业部又宣布，作为京东便利店供货平台的京东掌柜宝已经基本覆盖全国各省。

京东新通路事业部经营战略部总经理吴双喜表示，新通路围绕京东便利店打造的智慧管理系统，是一个从品牌商到终端门店再到消费者的完整闭环。包括：帮助品牌商“看得清”全链路产品流向的慧眼大数据系统，让品牌商的终端资源能够“投得准”的行者动销平台，以及帮助店主更快“卖得好”的智慧门店管理系统。这三大系统互为依托，紧密关联，结合京东强大的供应链网络和京东新通路自建的地勤团队，真正实现品牌商、终端门店和消费者三者之间的商流、物流、信息流链路闭环。

卖得好：智慧门店管理系统做中小店主的贴身账房先生

专门为京东便利店店主开发的智慧门店管理系统，是一个集商品管理、顾客管理和营销服务于一体的手机POS管理系统，能够帮助店主无忧管货、管钱、管顾客。



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管货方面，店主通过手机就能轻松实现自助订货、库存管理和收银结账。大数据协助店主进行单品管理，店铺运营更智慧。同时，店主还能通过这套系统在无需进货不占库存的情况下，代售京东商城的海量优质商品，提高坪效，扩大收入来源。

管钱方面，智慧门店管理系统提供了完善的报表系统，能够帮助店主实时了解和解析门店的经营状况和收入表现，而且简便易用，彻底改变传统小店记账困难，账目不清的问题。

管顾客方面，借助这套系统，店主可以一键将店内商品搬到线上，与周边顾客建立深度连接，沉淀忠实用户；京东还提供了简单实用的营销工具，可以根据小店的经营需求随时随地灵活设置，提升用户粘性，真正卖得好。

在智慧门店管理系统中，店主能够通过特有的任务奖励模块，直接对接专为品牌商终端资源投放而开发的行者动销平台，获得海量的品牌动销资源支持。同时，还能学到全球顶尖的零售经验，提升经营技巧。

投得准：行者动销平台让品牌商投放资源快速直达终端



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通过行者动销平台，品牌商的商品和投放资源可以快速直达终端。以“柠檬来的”在京东掌柜宝首发为例，从厂商发货到新通路入仓再到配送到店陈列上架，前后仅用了三天时间。同时，经过这三天的充分预热，首批商品在一天内就被抢购一空。

通过行者动销平台，品牌商可以根据自身需求精准筛选目标门店，邀请门店参加终端行销活动。店主通过手机接单后，品牌商投放的终端资源直接通过京东的供应链系统，与货品同步配送到店。店主将执行结果实时回传，实现资源投放过程的透明可控，并便于品牌商及时监控并优化投放效果。同时，为了保证活动执行到位，京东新通路分布在各地的客户经理会对店主开展同步指导，确保行销活动的执行质量。

看得清：独具慧眼才能独步天下



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（图中数据仅为示例）

智慧门店管理系统和行者动销平台的数据沉淀，最终在慧眼大数据系统中以数据产品的形式呈现给品牌商。

凯度零售数据显示，零散分布在中华大地上的非连锁夫妻老婆店超过600万家。传统的夫妻老婆店之间基本是信息孤岛，是数据黑洞，新通路通过慧眼大数据系统聚合数百万门店数据，让品牌商足不出户，就可以跟踪产品流向、洞察门

店行为、掌握营销投放效果、识别生意机会，是“数据掘金”的强大工具。

中国连锁经营协会社区生活服务业发展部副秘书长王洪涛认为，京东新通路三大智慧管理系统的上线，对于广大夫妻老板店来说是个福利，有可能帮助中国零售的底层基础设施进行一次广泛的升级。这三套系统改变了非品牌化的中小门店“信息孤岛”的弊端，用一张智能化的神经网络，将供应链的各个环节打通并连接在了一起，而且做到开放透明。对进一步改革供需结构，实现消费升级，甚至推动区域扶贫都可能产生深远影响。