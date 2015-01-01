空中网对话《太上道祖》作者 十年沉淀谱写玄幻新作

北京2017年7月7日电 /美通社/ -- 近日，空中网对其旗下原创文学平台逐浪网新作《太上道祖》的作者“娶猫的老鼠”进行了访问，深入了解了他从事撰写网络小说十年的收获和转变以及对新作的诠释

第一次以都市为世界观的玄幻新作 -- 《太上道祖》，于“娶猫的老鼠”眼中，是一种尝试。他为此还笑谈：作品中的多数反派角色都是以学时的老师和同学为名。如此调皮，确实不符其年岁与身份。欣赏他童心未泯，也赞叹他笔下那天马行空般的想象力。

新个人风格 尝试走出一条新路

新风格、新征程，编辑的寄语里写到，《太上道祖》一书以轻松幽默为基调，在充斥大量杀伐果断的玄幻作品中，无异于一股清流。

如今玄幻网文的现状，“老鼠”怎能不知。一味升级突破的套路文游离其中，阅读疲劳早已为众人所诟病。“所以我希望能够在风格和设定上进行一种融合，就像带点都市背景的玄幻文，或者在写作风格上加入现代网络流行用语。”耳目一新的小改动、大变化，就为了成就一种新风格。

之所以要做出风格的转变，“老鼠”认为有必要尝试在一向以热血争霸为基调的玄幻作品之中，加入不一样的调剂品，使得作品更具可读性，更生动有趣，也更具备他的个人风格。如果最后形成“啊，这是‘娶猫的老鼠’的作品啊！”的效果，就会发现，这种固有性对作者、对网文圈有多大意义；如果再迷上该作者特有的令人舒心惬意的风格，那就更能够抓住读者的心了。

如今，“老鼠”打算在新作上再深入一点。他真诚地觉得，要是读者朋友能够在阅读时，偶然间地会心一笑，就算成功了。

重写价值观 谱写一曲家国大义

一部网文作品依存着一个人的想象力，终点就是他们的界限。经过三部作品的锤炼，“老鼠”开始在这十年间反思和沉淀。若是不满足名和利，他的作品数量应该更具侵略性，然而其作品却被粉丝们贴上了结构严谨、思维缜密、内容丰富等标签，所以他满足了。一如自己的期盼：在下个十年，希望能够沉淀出一部脍炙人口而且广为流传的经典作品。

“可是你永远不会知道自己的哪一部作品会流芳百世，你能做的就是为此准备着。”朴实地话语透露出“老鼠”对创作沉着理智和谨慎热情的态度，一如新作《太上道祖》，十年老手也是几经难关，大纲与人设这种无需渲染的细节自不必言，最大难点就是知识层级的叠加，好比武术流派。

“老鼠”深刻认识到，一部作品若要做到经典，就不应局限于看点和爽点，也要赋予知识层级在其中。他查阅了大量武术流派的资料，例如主角李小白的形意拳，或者太极拳、八极拳等各类拳法，如何将之融入玄幻色彩都需要长时间研究。同时在人设价值观上，也一改突破武修、以求证道的逻辑，希望热血不局限于主角的自我成长，还能谱写出一段家国大义的传奇。

以下为空中网对于《太上道祖》的作者“娶猫的老鼠”的访问。（Q：空中网，A；“娶猫的老鼠”）

Q：三部作品之后，再开玄幻，其实也蕴含了一些都市的味道在其中，这种转变对您而言，是不是一种突破和尝试？

A：嗯，这部作品前期以天人降临华夏都市为背景，的确是一种尝试，希望能够取得成功。

Q：一部作品不可能凭空而生，请问为了酝酿这部作品，您经历什么样的准备？

A：除了准备大纲和设计人物，故事情节之外，最主要的方面就是查阅关于各种武术流派的资料，另外因为这本作品后期会对一些古代神话故事进行架空和重新演绎，所以也查阅了大量这方面的资料。

Q：这些准备过程中有哪些关口较难突破？请举几个例子。

A：比较困难的方面当然是各种武术流派的资料，虽然这些资料在网上很多，但都很空泛，也很表面，并且因为要写的是东方玄幻作品，所以如何将形意拳、太极拳、八极拳等各种拳法赋予玄幻色彩就需要仔细斟酌。

Q：能不能谈谈作品与您自身经历最大的关联点？主要谈谈主角的人设。

A：因为算是第一次以都市为背景，所以这部作品中很多反派角色的名字基本上都是以前上学时期的老师，同学的名字（希望他们看到以后不要打我）。主角的人设主要是自恋、闷骚和喜欢吐槽。

Q：我稍微拜读了一下该作品，似乎人生轨迹依旧随大流，就是不断突破的武修，以求证道。这类作品可以创造许多的爽点，但容易造成阅读疲劳，请问您是否在其中做出调整，或在三观里，或在知识层级里，或在人设里。

A：正是因为如今玄幻作品太多，一味地升级突破很容易阅读疲劳，所以在这部作品我加入了大量现如今十分流行的网络用语，希望能够起到一些调剂作用，要是各位读者能够在阅读的时候可以会心一笑，也就算是成功了。

Q：作为一位创造者，您如何区分本次作品与早期创作的作品之间的区别？而本次作品又有哪些亮点值得读者关注？能不能提前透露一下？

A：以前的几部作品都太单调，主角的成长经历基本上都是与自身利益有关，而现在这部作品则是主要展现主角在面对天人阴谋之时的家国大义，为了守护家国而敢于牺牲自己的无畏精神。

Q：听闻本次作品以轻松幽默为基调，您对作品风格的转变怎么理解？

A：实际上在上一部作品中我已经在尝试这种改变，现在这部作品将会继续深入，而之所以要做出风格的转变是因为我想试试一向以热血争霸为基调的玄幻作品之中加入这样的因素会不会变得更有趣一些。

Q：从事网文的这些年，您是否曾经问过自己，希望它给您的最大回应该是什么？

A：最初写网文的时候我刚刚大学毕业，最大的希望就是能够赚钱，改变自己的生活，如今从事网文十年，虽然还会继续写下个十年，下下个十年，不过现在最大的希望却是能够写出一部脍炙人口而且广为流传的经典作品。