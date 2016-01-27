再有22家全球性银行加入SWIFT gpi区块链概念验证

-借助其全球覆盖面，SWIFT gpi被银行视为开展合作，创新跨境支付的理想方案

北京2017年7月7日电 /美通社/ -- SWIFT于7月6日宣布，再有22家全球性银行加入区块链概念验证（PoC），以验证该项技术能否帮助银行实时稽核其在跨境代理行的己方账户。该PoC 属于SWIFT gpi（全球支付创新）这一跨境支付新服务的一部分。

近期加入PoC的银行包括：荷兰银行、南非联合银行、西班牙毕尔巴鄂比斯开银行、桑坦德银行、中国建设银行、中国民生银行、德国商业银行、德意志银行、奥地利第一储蓄银行、第一兰德银行、意大利联合圣保罗银行、摩根大通银行、劳埃德银行、马士礼格银行、南非莱利银行、荷兰合作银行、法国兴业银行、南非标准银行、渣打银行、三井住友银行、意大利裕信银行和西太平洋银行。

上述银行将测试和验证PoC的区块链应用。目前，SWIFT和今年早些时候启动PoC的6家创始银行正开发该应用。上述22家银行将独立于创始银行开展工作。它们将组成验证小组，进一步测试该应用并评估该项技术的表现情况和扩容能力。

SWIFT的银行业市场和SWIFT gpi负责人Wim Raymaekers表示：“合作是创新的基石。这个新的银行群体让我们能够极大扩展区块链应用多边测试的范围，从而相当程度增加结论的可信度。我们热烈欢迎新银行加入，并期盼它们提出宝贵意见。”

2017年1月启动的PoC旨在帮助银行克服在监察和管理国际己方账户中遇到的重大挑战，这对促进跨境支付至关重要。目前，由于缺乏日间账户报告，银行无法实时监察自身的账户头寸。因此，PoC认识到银行必须收到实时流动性数据，才能在整个营业日内有效管理资金。PoC本质上立足于SWIFT近期公布的日间流动性管理标准和规则。

“中国民生银行很高兴与SWIFT一道参与DLT概念验证。我们希望通过SWIFT gpi项目的实施提高跨境支付的便利度，改善客户体验。分布式簿记技术让银行有机会实时稽核在代理行的己方账户，并管理整个营业日的资金状况。我们非常感谢有机会参与概念验证（PoC）项目，并真诚希望见证DLT能取得积极的成果。”- 中国民生银行交易银行部副总经理徐捷博士。

SWIFT的SWIFTLab和UX部研发负责人Damien Vanderveken指出：“PoC显然能产生潜在业务收益。如果银行能够实时管理自身的己方账户流动性，便能够准确衡量各个账户在某个确定时点需要多少资金，最终帮助银行释放大量资金用于其他投资。”

在开发PoC的过程中，SWIFT利用近期发布的超级账本[i] Fabric v1.0技术，并将其与SWIFT的传统核心优势相结合，以确保己方/对方账户相关的所有信息保持私密，仅供账户所有人及其代理行合作伙伴查看。PoC应用将在封闭的用户组环境中使用私人区块链，并采用特定用户资料及严格的数据控制。用户特权和数据访问也将受到严格管控。

接下来，PoC区块链应用将经历两个月的测试，结果预定将在9月份公布，并在10月份的多伦多Sibos大会向全球分享。

该PoC 属于SWIFT gpi（全球支付创新）这一跨境支付新服务的一部分。这一新服务通过实时跟踪支付，快速入账以及提供当日处理状态，从而给跨境支付行业带来革命。自2017年1月推出后，20家全球交易银行已开始使用或实施SWIFT gpi服务，另外50多家银行也在积极准备实施。想要了解更多信息，请访问swift.com/gpi。