“X”来袭 萤石将发布X5C互联网无线录像机

杭州2017年7月7日电 /美通社/ -- 随着互联网摄像机的普及，市场上迫切需要一个能够对中小型商户多个监控点位进行集中接入、管理、录像和显示的一体化后端设备，互联网无线录像机无疑是最合适的选择。萤石将于7月中旬推出一款全新X5C互联网无线录像机，该产品无论在硬件或功能上都与市面上传统的NVR产品存在不同，它将为用户带来完全不一样的使用体验。



X5C 8机直连功能强

正如快捷支付免去现金支付找零的繁琐，萤石X5C凭借无线接入的方式完美解决了中小型商户因监控面积大、监控点位多而导致的摄像机布线复杂，布线不美观等问题。萤石X5C支持一键无线直连8组互联网摄像机，快捷的无线接入方式，免去布线成本，使得互联网摄像机能够更加灵活地部署在所需的点位，大幅提升了监控系统的整体应用价值。超强的Wi-Fi性能，让其即使隔着三堵墙，也可实现无线信号传送，轻松覆盖大面积监控区域，实现多室同步监控。



X5C自带HDMI及VGA两种显示器接口

作为一款互联网无线录像机，在用户最关心的存储空间及存储安全方面，X5C表现强劲，X5C内置可拆卸3.5寸硬盘，最大支持6T的可选存储容量，录像存储在本地的私有化形式，可让用户获得数据的完全控制权，数据安全有保障。自带的HDMI及VGA两种显示器接口适配多种屏幕，支持本地存储录像1080P高清回放。除此以外，X5C依靠萤石的云存储通道，可在云端存储多个互联网摄像机拍摄画面，就算是X5C被小偷破坏掉，录像也会安全的保存在云端，如影随形安全加密的私有云端能够让用户在任何地方实时观看、浏览、回放及管理视频。



X5C 支持1-6T存储容量随心选

X5C针对于商铺设计，同样也适用于别墅、超市、公司、工厂等各类大范围监控场所。为了满足产业链各个环节的需要，X5C支持Onvif协议，不仅支持萤石公司摄像机接入，也允许其他厂家支持此协议的摄像机接入，萤石以开放姿态整合资源，促进行业大融合。

正是看到了用户在互联网摄像机集中控制与管理、数据安全存储方面潜在的巨大需求，萤石从自己最擅长的硬件制造及存储领域出发，相继推出X2、X3直至X5系列存储解决方案。萤石X5C互联网无线录像机的发布，为互联网摄像机的使用模式创造更多可能。