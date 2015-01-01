晶澳包头基地开工，夯实“一带一路”战略

北京2017年7月7日电 /美通社/ -- 全球最大的高性能太阳能产品制造商之一晶澳太阳能（纳斯达克：JASO，以下简称“晶澳”），6月29日于内蒙古包头装备制造产业园区举行3吉瓦硅片生产基地开工仪式，包头市及青山区的主要领导参加了活动。

包头基地是晶澳全球布局的第十一个基地，旨在生产高效的单、多晶硅片，加强晶澳产业链的硅片环节。该基地占地约26.3公顷，总投资额约30亿元人民币。预计今年即可投产，完全投产后将实现3吉瓦硅片的年产量，40亿元人民币的年产值。

晶澳董事长兼首席执行官靳保芳先生表示：“包头是‘一带一路’通往俄罗斯及北欧的重要通道，晶澳包头基地将与‘一带一路’南线的马来西亚和越南基地密切结合，成为晶澳深度融入‘一带一路’战略的重要支撑点。该硅片生产基地将推动晶澳产业布局的进一步优化，极大地提升晶澳的产业实力。”

“我们非常高兴晶澳在包头的基地顺利开工，晶澳将继续坚持可持续发展理念，将绿色能源和地区建设结合起来，推动当地光伏业务的发展，为当地新能源及经济发展做出贡献。”