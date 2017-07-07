社交电商新锐力量 -- “康尔云猫”点燃互联网轻创业时代

-社交电商 -- “分享”让消费不再是单纯的支出

青岛2017年7月7日电 /美通社/ -- 截止到2017年6月，中国7.5亿人在使用社交网络，接近全球社交网络用户的1/3。而随着移动互联网和智能移动终端的全面普及，移动社交领域亮点纷呈。与移动社交相关的新产品和应用不断推陈出新，社交电商也成为越来越受业界热捧的商业模式。

电商模式一直随着互联网的发展不断迭代升级，时至今日，社交电商已不再是一个概念性名词。不同于传统的电商模式，社交电商更符合在移动互联时代中被重塑的消费习惯和用户需求，“信任”、“分享”成为这场新的商业变革中被提及的关键词。之所以“分享”的动作以数量级指数裂变，其内核一方面在于产品的体验，另一方面就是利益的驱动，所以社交电商让消费者不再是单纯的购买和支出，同时也是经营和受益。

“康尔云猫” -- 打造移动互联时代的社交电商新风口

炙手可热的市场蛋糕，自然引来各大品牌和商家群雄逐鹿。实力雄厚的康尔生物将于8月22日，在乌镇国际互联会展中心召开全球发布会，宣布其旗下的社交电商平台“康尔云猫商城”上线，正式进军社交电商。选择在世界互联网大会的永久会址召开此次发布会，颇有根正苗红的意味。

康尔生物其实已经在2015年获批商务部颁发的直销牌照，从法律层面来讲，这样的企业商业模式也必定走的更稳健，这对于广大想通过社交电商新风口实现低成本创业的人来说，是不可多得的优质选择。不过据说康尔此次推出的“康尔云猫商城”并未因其拥有直销牌照而采用传统直销的模式，而是用全新的移动互联网思维来开展业务。

“康尔云猫商城”的相关负责人介绍：“移动社交电商模式，代表了移动互联网时代的新生力量和发展趋势。置身于这个时代，改良没有出路，只能依靠新思维和颠覆。‘康尔云猫商城’将是我们集团未来的战略重点，我们将通过这一平台，进一步整合资源，开启一个崭新的互联网轻创业时代。”

“康尔云猫”商城，将带来怎样的创新和机遇？

全新的康尔云猫商城，产品全球直采，打破中间商，一对一面对客户群体，更省钱；相对于同类电商平台，“康尔云猫商城”拥有更优越的性价比；与国际知名品牌合作对接，品类数直逼商超；更开放的招商平台，让更多品牌运营商有了进入的机会；更划算的会员体制，满足人们对购物的不同需求。

作为移动互联时代的一匹黑马，“康尔云猫”在资金实力、人才储备还有供应链的资源储备上都达到了较高水平。如此看来，康尔云猫商城在接下来的“社交电商争夺战”中将掀起新的一轮财富商机!