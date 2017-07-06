乔木创业投资为女性企业家争取性别平等

香港2017年7月7日电 /美通社/ -- 针对矽谷及金融科技业的性别歧视问题，亚洲最具规模的金融科技创投基金 - 乔木创业投资联合创办人及董事合夥人顾怡梅分享了她于金融科技业内力争性别平等的经历。



顾怡梅 - 乔木创业投资联合创办人及董事合伙人

顾怡梅于分享时指出：“是可忍，孰不可忍，矽谷！张晨为与我一直保持低调，从不让性别歧视阻碍我们尽展所能，带领乔木创业投资迈向成功。乔木创业投资是亚洲最具规模的金融科技创业投资基金。我们深信勇气与坚毅自会证明一切。”

人们犯错可获宽恕，但矽谷最近发生的事件如500Starups、Binary Capital及Uber都证明不是单一事件，更并非从未发生过。矽谷的性别歧视可能最近才成为新闻，但对所有女性企业家或创业资本家来说，性别歧视是“常态”。过往20年，许多人都撰择保持沉默，原因很简单：过去我们向信任的人坦诚倾吐，所得的忠告是 - “别发声，你不会争取到什么”。

对于个人来说，这是对的；但对集体而言，在为下一代争取改善情况方面，我们浪费了不少时间。顾怡梅认为不管是否属于科技行业，公司企业都需要多元化，这包括性别、种族、宗教的多元化。正正是团队的多元化令世界改变，并推动促进创新意念。

在她17年的创业资本家生涯中，所属董事局没有一个有其他女性董事。或许是时候改变这过时的观念。假如创业投资董事局不完全了解其服务的市场，就不能真正提供价值增长。虽然根据一些已发表的数据，业内情况有所改善，但有实质决策权的女性数目仍然少得可怜。就2016年的CrunchBase 报告指出创业投资基金合夥人中只有约7%是女性，而投资委员会中的女性数目则更少。要解决这失衡现象，社会需要有更多具备初创投资经验的女性企业家，指导其他女性，成为她们的良师益友。毎当有人向顾怡梅寻求意见，她总简单回应：“别理会人家说什么，勇往直前；永远都要自重；遇到对的事情，别犹豫，要挺身捍卫。”

身为企业家，投身初创企业，一路走来并不容易，沿途障碍重重，而性别歧视只是其中之一。而乔木创业投资筹募乔木基金时，在美国常碰到的提问是：两位女性在亚洲营运创业投资公司，遇到什么挑战？讽刺的是这种性别歧视言论都只在美国，特别是加州的情况尤为严重，而加州却一直以包容为傲。再者，根据彭博数据指出女性消费占总消费品购买指数的85%，忽视女性因素实在是愚昧。

改变对矽谷而言是一个重要的必经阶段，而科技企业家及创业资本家必须省悟多元化而强大正面的力量。顾怡梅感激挺身而出的女性，也佩服她们的勇气。此外，她亦感谢乔木基金I及乔木基金II的所有有限合夥人的全力支持，不以性别为虑。