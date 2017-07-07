荷兰王子康斯坦丁会见中国技术开放日欧洲行企业高管

阿姆斯特丹2017年7月10日电 /美通社/ -- 由极客邦科技与XNode 创极无限联合主办的第三届 ChinaTech Day 中国技术开放日中荷科技交流论坛近日在阿姆斯特丹举办，本次活动以大企业引领行业创新为主题，邀请荷兰市政府要员、创新加速器、投资机构、科技社群、荷兰商会、以及创业者与来自中国的10家企业高管进行交流，探讨中荷两国在数字化转型、创新与创业等多方面的探索。荷兰王子康斯坦丁出席本次活动。



ChinaTech Day 中国技术开放日全员与荷兰王子康斯坦丁合影

众所周知，荷兰政府十分重视企业创新发展，在众多领域都有良好的基础和相当尖端的科技。在荷兰的经济发展过程中，政府采取了多种措施予以鼓励和扶持，使得其经济高度外向、产业竞争力强，既有壳牌、飞利浦、帝斯曼和联合利华等十余家世界500强企业，同时也有着大量优秀中小企业活跃在其国内、欧盟和世界市场。

荷兰王子康斯坦丁表达了对于中国科技发展的关心与重视，并且分享了荷兰的创新概况，荷兰具有非常活跃的创新生态，包括基础设施、教育、资本等方面都处于全球领先水平，在创新创业建设方面具有很大潜力，荷兰各方会继续加强协作，连点成线，来支持创新发展，当然也希望中国与荷兰直接在科技创新方面的交流能够更加深入频繁。



荷兰王子康斯坦丁在 ChinaTech Day 中国技术开放日论坛上发表演讲

主办方极客邦科技总裁池建强表示，虽然欧洲有众多国际知名大企业，但中小型企业对于欧洲科技创新起到非常重要的作用。他们不盲目进行扩张，愿意将大量的营业收入投入到新的技术研发中，力争在某一细分市场做到极致。欧洲有很强的技术研发实力和管理经验，中国有潜在很强的创新势力和巨大的市场规模。极客邦科技将助力“欧洲技术”结合“中国产能”，携手更多企业爆发创新动力。

联合主办方XNode 创极无限CEO周炜表示，欧洲的创新创业生态十分有活力，法国、德国、荷兰都有各自独特的模式，欧洲集聚着各种类型的企业创新中心、内部孵化器、大学、创业加速器。企业创新是全球趋势，我们已经看到了巨大的机会，未来将会继续深耕创业加速、企业创新两个方向，继续以国际化的方式建设XNode的创新创业服务。



ChinaTech Day 中国技术开放日中国企业与欧洲伙伴合影

ChinaTech Day 中国技术开放日是由极客邦科技和XNode 创极无限发起的全球巡回科技交流活动。发起方极客邦科技是集资讯、会议、电商、培训、咨询、图书出版、社交、整合营销、创新孵化等九大产业于一体的IT内容综合服务集团，致力于让创新技术推动社会进步，十年内为100万+技术人、300+中国企业提供服务，业务遍布中国各城市，以及美国、法国、德国、荷兰、日本等国家。XNode 创极无限是一家国际化创业加速器，致力于孵化创意并帮助创业者与企业家加速发展，让国内外的导师、专家、合作伙伴、投资机构、企业与其他合作机构紧密连接。XNode 在上海的战略腹地提供若干空间，将企业与优秀创业者紧密对接，把企业的创新、想法转变为现实，在帮助创业者成长、加速的过程中并将成果用于服务企业，并且提升企业内部的创业家精神。

除了本场科技交流活动之外，中国企业从法国巴黎出发，途径德国柏林，荷兰阿姆斯特丹是本次欧洲之行的最后一站，全程拜访了SAP全球研发中心、皇家飞利浦集团、安盛集团、LVMH、法国国家投资银行等十几家欧洲知名企业与创新机构，未来ChinaTech Day 中国技术开放日将会继续带领中国企业前往美国、日本、以色列，与创新名企进行深度交流和对话。挖掘企业创新的最佳途径，展示中国的技术力量。