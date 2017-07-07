广州2017年7月10日电 /美通社/ -- 一二级市场投资逻辑和理念有异，二级市场更灵活更具投机性，近年来，越来越多PE/VC机构进军二级市场，二级市场杠杆效应被放大，如何掌握好杠杆的尺度，如何做好二级市场的投资策略，《证券时报》记者对沃顿集团荣誉董事长、中财沃顿董事长、广东省海上丝绸之路商会荣誉会长罗蔚进行了如下采访。

罗蔚表示：对于优质企业，中财沃顿正向着控股/参股方向发展，争取做永不退出的GP。对于之前A股市场波动，罗蔚表示，杠杆没有好坏之分，只有“度”。掌握好杠杆的尺度，金融市场才会是一汪活水。



“金融的水有多深” -- 罗蔚说二级市场投资

公司业绩与股票走势不尽相同

“股票与公司实际发展的走势不一定一致。”在谈及二级市场与一级市场投资差异时，罗蔚表示，一级市场的投资者更看重企业的成长性。他以打车软件为例，互联网创新企业财务报表可能处于亏损状态，但投资人依然认可其后续成长性。

贯穿中财沃顿一二级市场的投资理念是“实业+金融”，并表示“永不退出”。简单理解，中财沃顿的模式就是“基金+并购+上市重组”，即通过基金进入需要资金的未上市企业，再联合上市公司对适合的标的企业进行并购，公司通过持有上市公司的股权从实业经营和资本市场上获益。

罗蔚表示，他所谓的并购不仅仅只有一次。与国内众多投资机构和企业集团的参股式投资不同，中财沃顿是控股式并购。

杠杆需掌握好“度”

罗蔚表示，有些市场可以适当放大。比如外汇和债券，波动太小。杠杆放大后，价格有波动，吸引更多投资人参与。

杠杆就像血压，没有血压会晕倒。血压太高也会晕倒。杠杆其实就是关于“度”的问题。没有好坏之说，只有度的问题。杠杆是工具，用不好会伤害金融根本。

“A股此前是现货被当成期货炒。”罗蔚表示，加之涨停跌停板制度的设计问题，整个A股流动性缺失。着火不能跳楼，只能被烧死。金融市场最怕流动性丧失。2008年美国金融危机即是流动性链条断裂。

他表示，此前杠杆过高，股市发生巨幅震荡是必然发生的结果。通过这件事情，让投资者对股票市场有认识也是好事。全民赚钱是不可能的事情。

中财沃顿管理团队自80年代至今，历经多次金融风暴，仍然百战百胜，靠的正是罗蔚及其精英团队的高超金融造诣。如今的中财沃顿厚积薄发，通过“并购、控股以及实业+金融“的创新运作模式，成为目前国内一家将实业运营与金融杠杆相结合的综合性金融平台。