博奥颐和打造高端健康管理服务 “北京类经堂”项目正式启动

北京2017年7月10日电 /美通社/ -- 2017年7月6日，在社会各界领导、专家、业内人士、媒体的关爱和大力支持下，由博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司（以下简称“博奥颐和”）打造的类经堂（北京）项目在京盛装开幕。标志着博奥颐和从研发、生产向健康服务转型探索的开端，也预示着健康管理伟大事业先锋品牌的正式启动。



类经堂启动仪式照片

中国工程院院士，国家食品安全风险评估中心研究员、总顾问，中华预防医学会健康风险评估与控制专业委员会主任委员陈君石，清华控股集团副总裁李中祥，中关村新智源健康管理研究院院长、中华医学会健康管理学分会前主任委员武留信，博奥颐和董事长王国青，博奥颐和总裁孙义民等领导、专家共同出席了本次北京类经堂健康管理项目启动会并致辞。此外，还有众多健康管理界专家、学者及权威专业媒体到场祝贺，共同见证中国健康管理行业新旗舰的扬帆起航。

依测而调 现代科技融合传统医学呵护健康

博奥颐和总裁孙义民博士分别对类经堂的起源及“六大服务版块”的独特魅力给出了精辟的解析 -- 类经堂积极践行博奥生物集团总裁程京院士提出的全民健康“黄帝计划”，依托清华大学、博奥生物集团有限公司暨生物芯片北京国家工程研究中心过硬的科研实力与人才优势，撷取中国传统文化儒释道医之精华，打造了“国医治未病、多组学联检、大情志调理、环境测调控、膳练息意疗、健康智慧云”六大核心服务版块，坚持“依测而调”的健康管理理念，建立了“全面检测、精准干预、有效防控”的特色健康管理模式，以现代生物技术手段建立精准评估干预调理体系，最大程度发挥传统中医在疾病预防方面的效果，助力“健康中国”的实现。

博奥颐和董事长王国青表示，北京类经堂秉承了博奥颐和“打造以个体为中心的身心境大健康管理系统”的使命，汇集多方优秀医疗资源、技术和经验，将现代科技与传统医学相结合，为大家带来全新的健康管理服务体验。类经堂创新的健康管理服务理念和技术将会为个性化高端健康管理服务领域竖起一面新的旗帜。下一步，类经堂将立足北京，辐射全国，力争将类经堂打造为国内一流健康管理中心，让更多人因健康管理而受益，因健康管理而享受更优质的生活。

广获认可 科学的健康管理获行业专家赞誉



陈君石院士演讲照片

中国工程院院士陈君石对北京类经堂健康管理项目给予了高度肯定，并特别强调类经堂做的是“真正的健康管理”。同时陈院士指出，希望北京类经堂充分利用国家政策的支持，以切实有效的健康管理方式，解决中国人的慢病问题，全方位、全周期保障人民健康，大幅提高人民健康水平。

清华控股集团副总裁李中祥在致辞中指出，让人更长寿、更健康、更有尊严的活着，是生命健康产业的使命。类经堂在清华控股健康产业布局中扮演着十分重要的角色，是清华控股服务于社会和百姓的重要窗口。希望北京类经堂抓住当前大健康行业的发展机遇，实现清华产业的使命 -- “为人类更加的美好创造价值”。

强强联合 博奥颐和与新智源打开慢病防控新局面



战略合作签约照片

博奥颐和自成立以来，得力于各级领导、专家的关心与支持，与全国多家医疗机构、健康管理机构等建立了战略合作关系，作为中关村新智源健康管理研究院的重要合作伙伴，为了使彼此的合作更进一步，在本次启动会上，博奥颐和与中关村新智源健康管理研究院就慢病健康管理项目进行了合作签约。据武留信院长介绍，首先，双方将在共同研究探讨健康管理服务技术产业政策，为企业政策决策提供咨询。其次，双方围绕慢病防控进行慢病健康管理体系的开发。最后，依托双方的资源优势，在全国范围内开展一系列慢病防控知识及健康管理方案的教育培训，以提升并促进业界健康管理的技术能力，以及民众对健康管理的认识水平几个方面强强联合，通力合作，为国民健康做出最大的贡献。

启动仪式结束后，部分领导嘉宾亲临北京类经堂共同见证了隆重的揭牌仪式并参观体验了北京类经堂的特色健康管理项目，对其健康管理理念及服务给与了高度的评价。

我国在十三五之后提出“大健康”建设，并且发布了《健康中国2030纲要》，把提高全民健康管理水平放在了国家战略高度。从神农尝百草到屠呦呦问鼎诺奖，伴随着人类的光荣与梦想，人们对健康之路的探求已经跨越千年，站在新的历史发展的高起点上，集成发扬中医调理特色和传统文化，是健康行业人义不容辞的历史责任，北京类经堂以现代生物技术手段建立精准评估干预调理体系，最大程度发挥传统中医在疾病预防方面的效果，再加上健康行业众多专家、学者的鼎力支持，必将引领健康管理行业发展，为广大人民群众提供最先进、最优质、最全面的健康管理服务，为健康中国梦的实现贡献力量。