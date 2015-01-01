运维界“教科书”登场 信通院即将发布国内首个云运维产品评估标准

作为云计算市场最权威的评估体系，可信云即将在7月25日-26日召开的“2017可信云大会”上发布国内首个云运维产品评估标准——《云计算运维平台建设参考框架》。

号外!号外!

国内首个面向云运维产品的评估腾空出世了!

为什么我这么鸡冻?

因为这个标准实在太厉害，堪称运维界的“教科书”!!!

在今天这个日渐复杂的云世界，终于有一个评估能够帮助用户甄别什么是优质的可信的云运维产品，绕过运维路上那些大大小小的“坑”!

很长一段时间以来，运维都称为是头号“背锅侠”。公司的硬件设备出问题了找运维，网络出问题了还是找运维。只要是一出问题就找运维，那么运维又该去找谁呢?

不可否认，云计算时代的全面来临，给IT运维带来了巨大的挑战。在传统的运维模式下，运维人员更多关注的是服务器、设备等硬件，而在云时代，运维人员的关注的对象不再仅仅是这些硬件设备，如何在云平台上实现自动化运维，如何最短时间内实现应用的快速部署、更新和实时监控成为越来越多企业的目标。正是在这一大背景下，市场上开始涌现出各式各样的云运维产品。

企业究竟应该如何做好云计算运维平台建设?在乱花渐欲迷人眼的云运维产品市场，企业和个人用户如何选择稳定、可靠的云运维产品?

经验告诉我们，除了第三方机构的客观的评估，没有更靠谱的方法了!

作为云计算市场最权威的评估体系，可信云即将在7月25日-26日召开的“2017可信云大会”上发布国内首个云运维产品评估标准——《云计算运维平台建设参考框架》。

这究竟是一个什么样的标准?

还记得吗?在此之前，可信云推出了运维领域的重磅级评估——“金牌运维评估”，这一评估以《面向云服务提供商的运维管理指南》作为评估依据，对数百家企业的云运维系统的技术能力进行了综合性评价，得到了企业的高度认可，被誉为运维界含金量最高的评估，没有之一。

在金牌运维评估的基础上，结合目前云运维市场蓬勃发展，云运维工具产品层出不穷且整个市场缺乏规范的现状，可信云针对用户云运维产品“选择难”这一痛点。推出了首个面向云运维产品的评估，成为了“第一个吃螃蟹的人”。

基于可信云强大的评估平台，《云计算运维平台建设参考框架》从云计算运维平台建设的架构、云计算运维平台建设的完备性、自动化能力等方面，制定了云计算运维平台的建设分级评估标准及具体的评估方法。主要围绕IaaS管理层、原子平台层、集成平台层、运维场景层这四层架构展开。

无论是公有云、私有云还是混合云的场景，这个标准都能够为企业建设云计算运维平台提供指导，有多少种场景就能支持多少种场景，是不是超厉害?!

如果你已经部署了云运维平台那一波，也没有关系，借助此标准严格你同样可以甄选适合自己的云运维产品，有效提升运维水平。事实证明，用对了运维产品，事半功倍!

又或者你正在计划打造云运维平台的“小白”用户而言，那么云运维产品评估标准，就是再适合不过的运维界“教科书”。在这里，你会找到云运维平台的建设的最佳路径!

对了，还有一个重要信息忘记透露了，知道这个标准谁写的吗?

该标准由中国信息通信研究院、腾讯互娱运营部蓝鲸产品中心牵头，联合华为、上海皓西科技、高效运维社区、理想科技、优维科技、齐治科技、云霁科技等公司共同制定。

作为在云运维领域有大量创新实践的“先行者”，蓝鲸已经将一部分运维工具开源。而借助此次标准发布的机会，蓝鲸还将与业界分享在重点行业的创新应用实践和相关经验。

可信云专题峰会链接：http://www.idcquan.com/Special/2017trucs/