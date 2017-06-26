普华出席第十二届开源中国开源世界高峰论坛

2017年6月21日-22日，第十二届开源中国开源世界高峰论坛在北京丽亭华苑酒店举行。这是我国开源界一年一度的盛会，也是具有深远影响的国际学术论坛。

2017年6月21日-22日，第十二届开源中国开源世界高峰论坛在北京丽亭华苑酒店举行。这是我国开源界一年一度的盛会，也是具有深远影响的国际学术论坛。本论坛以“开源、创新、新经济”为主题，成功吸引了国内乃至世界范围内的众多开源爱好者参加。普华基础软件股份有限公司作为国产操作系统的重要代表应邀出席会议，并为此次大会嘉宾特约定制礼品。

此次大会恰逢LinuxCon在中国召开，因此高峰论坛特别邀请到了Linux基金会执行董事Jim Zemlin，Apache基金会创始人Brian Behlendorf，以及OpenStack基金会主席Alan Clark等开源界杰出的领袖代表出席会议，共同分享开源事业的发展。

“互联网+”模式正在改造原有工业经济、重构传统业态。这个过程中“开源”已成为不可阻挡的时代潮流。开源不仅孕育了新的软件开发方法，改变了软件产业格局和商业模式，而且，其独特文化和运营机制还深刻影响着软件以外的其他领域。

此次开源盛会上大咖云集，共同发扬开源文化。百度、京东、华为、小米、滴滴、微软、IBM等杰出企业代表发表了精彩的演讲。开源企业不仅用“开源”拓展自己的商业版图;也因“开源”获得了极大的技术进步。在这场巨大的社会变革中无论你是否承认“开源”正扮演着核心角色。甚至我国能否实现互联网领域的“弯道超车”，开源都是我们手中最便捷、好用的武器。

与会嘉宾合影

在高峰论坛的尾声，6月22日上午举办了“开源中国开源世界”高峰论坛圆桌会议。普华基础软件常务副总江水先生出席了此次会议，与国内各领域专家一起交流开源开发应用成果，探讨开源与创新和新经济的关系，交流开源社区建设及加大贡献的经验，推广开源教育的先进典型。