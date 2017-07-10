CDAS 2017提前曝|互联网、电商、金融、人工智能分论坛亮点指南

距离7月29日CDAS 2017中国数据分析师行业峰会开幕的日子越来越近了，和拉勾的数据分析师专场互动逐步推进，大量的企业纷纷入驻;

距离7月29日CDAS 2017中国数据分析师行业峰会开幕的日子越来越近了，和拉勾的数据分析师专场互动逐步推进，大量的企业纷纷入驻;与IBM的合作也已经确定，嘉宾的出席和技术的支持夯实了整场大会。整场峰会共计1+11个论坛，12个论坛的议程也已经逐步确定，以下是提前曝光的四个分论坛议程，以飨读者。

互联网大数据(分会场3)

继数字时代、信息时代、互联网时代后，人类又进入了大数据时代。因互联网的迅猛发展，“大”量数据的获取、聚集、存储、传输、处理、分析等变得越来越便捷，大数据逐渐发展成为一门新学科、一套新学说以及一种分析与解决问题的新方法、新手段。互联网大数据分论坛的几位分享嘉宾结合自己的亲身实际，讲帮我们解读互联网在大数据的指引下的未来。

电商大数据(分会场4)

大数据对于电商发展的作用地位越来越突出，电商纷纷开始重视对大数据的采集和挖掘。尤其随着今天移动互联网的变化，消费习惯也在发生改变，屏幕变小了，数据变大了，大数据更有理由走向前台。一个优秀的电商企业如何在大数据上拔得头筹?电商大数据的未来将会如何?

大数据与金融(分会场5)

正相较于传统金融，大数据金融使得抵押贷款模式逐步被信用贷款模式所取代。基于大数据金融的优势，电商、电信运营商、钢铁企业、IT企业等等纷纷利用大数据金融涉足金融行业。那么大数据金融和传统的金融行业相比较究竟有哪些神奇之处?金融大数据的未来又将何去何从?

大数据与人工智能(分会场6)

大数据和人工智能是今天计算机学科的两个重要的分支。近年来，有关大数据和人工智能这两个领域所进行的研究一直从未间断。其实，大数据和人工智能的联系千丝万缕。首先，大数据技术的发展依靠人工智能,因为它使用了许多人工智能的理论和方法。其次，人工智能的发展也必须依托大数据技术，需要大数据进行支撑。大数据时代背景下，人工智能将何去何从，几位嘉宾邀您共同探讨大数据与人工智能的未来。

除了以上已经发出的四个分论坛外，CDAS 2017的1+11个论坛议程会陆续放出，请持续关注……

时间：2017年7月29日

地点：北京中国大饭店

主办方：CDA数据分析师

独家活动平台：活动行

官网详情：http://cdas.cda.cn

报名链接：http://www.huodongxing.com/event/3376621900400