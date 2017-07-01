Zigbee联盟携会员重磅出击ISHE 2017展

ISHE 2017将从智能家居、智能建筑、智能硬件、机器人以及系统集成五个方面给大家带来智能生活新体验!

2017年8月16-18日，Zigbee联盟将携法国尚飞集团、上海雍敏信息科技有限公司、深圳市海曼科技有限公司、浙江瑞瀛物联科技有限公司、上海顺舟智能科技股份有限公司、深圳市飞比电子科技有限公司、南京物联传感技术有限公司等会员企业，重磅出击由中国物联网应用产业联盟、深圳市物联传媒有限公司在深圳会展中心举办的“ISHE 2017深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会”。

除了携会员进行最新产品展示外，Zigbee联盟还将在ISHE 2017展同期举办Zigbee技术高峰论坛，向广大与会者详细讲述Zigbee技术近年来最新的发展、产品研发及应用案例等。

法国尚飞(Somfy)：欧洲智能遮阳&智能家居专业品牌

智能遮阳与智能家居整合专家—法国尚飞(Somfy)成立于上世纪60年代,总部位于法国,在世界60个国家和地区设有办事机构,产品销往全球100多个国家和地区.Somfy在全球设立了多个研发中心,包括法国,德国,美国和日本的研发中心.迄今为止,Somfy共获得了700多项专利技术.

在过去的50多年来,Somfy一直致力于和全球建筑师,设计师,生态能源研究机构等一起合作,通过智能遮阳和门窗自动化系统及生态幕墙的推广,致力于能耗节约和生态环境的保护,并提供用户更舒适的居住及生活空间。

雍敏科技：推“解决方案+产品+服务”一体化服务

雍敏科技是国内领先的物联网行业解决方案提供商，公司长期专注于物联网解决方案的研发，凭借雄厚的技术研发实力与多年实践经验的积累，现已成为业界产品解决方案最齐全、服务网络覆盖最广的专业厂商。

雍敏智能网关MHZG110已经通过了ZigBee 联盟认证，兼具了智能家居控制枢纽及无线路由功能，能够与其它品牌终端的同类产品实现互联互通，适用于楼盘别墅、家庭住宅、办公楼、教学楼、商场、厂房、仓库、银行、图书馆、机房等各类型场所。

目前，雍敏科技的解决方案与相关技术已广泛应用于智能家居、智慧社区、智慧酒店、智能照明等众多领域。

海曼科技：智能家居整体解决方案

海曼科技是智能家居行业的推动者。致力于提供高品质智能家居产品，让人们生活更安全、更智能。

从业12年来，获得100多项国内&国际产品认证;44项研发外观设计专利;6软件著作专利;4项发明专利;13项实用新型专利。今年更一连斩获两项，素有设计界”奥斯卡“之称的德国红点设计大奖。

海曼智能家居整体解决方案产品丰富，包括智能厨卫、智能客厅、智能卧室、智能安防消防报警、智能照明和节能、智能老幼看护等系列产品。满足消费者在不同场景中的应用需求。

海曼智能家居系列产品，已成功对接华为OceanConnect，OpenLife智慧家庭平台，以及亚马逊Echo音箱等。

目前，海曼科技的智能家居产品，已经在全球100多个国家和中国30多个省、市、自治区进行销售与布局。覆盖客户群体，包括普通家庭、别墅、高端住宅、智能酒店等。

瑞瀛物联：最小ZigBee模块联动智能家居

浙江瑞瀛物联科技有限公司是一家专注于zigbee的研发型企业，已经在zigbee领域深耕14年之久。公司主要解决方案有智能家居、智能抄表、智慧医疗智能安防等。

瑞瀛物联在2017年初推出了目前业内最小的ZigBee模块REX3M，其物理尺寸仅为10*10*0.8mm。此外，REX3M在性能优化方面也拥有出众的表现，其最大传输速率高达1Mpbs，最高功率可达19.5dBm。该款ZigBee模块可广泛应用于无线传感、控制及数据采集等领域。产品制造企业基于该款ZigBee模块进行产品开发，能够节省大量的时间和开发成本。

产品微型化是瑞瀛物联在市场上克敌制胜的法宝，除了REX3M模块之外，瑞瀛物联还推出了超小型多功能智能家居网关RG4100。RG4100在超小体积(89.6*89.6*22.0mm)内集成了ZigBee、以太网及Wi-Fi等多种通讯方式，支持与其他厂家的产品交互使用，并可兼容全球著名厂商ZLL灯具。

RG4100目前已与阿里LOT云、腾讯云、沃云等多平台连接，并参与制定zigbee设备接入标准，已成为多家智能家居企业的战略合作伙伴和模组供应商。

顺舟智能：zigbee技术领航者

已经成功在新三板挂牌的顺舟智能，是国内较早进入zigbee相关产品研发的公司之一，其最新zigbee无线模块产品SZ05-L-STD-3以超低功耗而备受瞩目。

SZ05-L-STD-3超低功耗模块，待机状态下仅需电流2mA，休眠状态下更是低至0.1uA，平均每两秒唤醒一次的平均功耗是17.4uA。

目前，SZ05-L-STD-3超低功耗模块已经成功运用于阿里全屋智能的低功耗产品如红外探测器、人体感应器、智能门锁以及海尔U-home智能云锁等相关智能家居产品上。

据悉，顺舟智能的zigbee无线模块已经广泛地应用在智能家居、智能路灯照明、工业无线测控通信、传感器数据采集、食品安全追溯、智能建筑节能、智能电网、智能抄表系统、智能交通、智能测绘仪表数据采集等众多领域。

飞比(Feibit)：zigbee模块智能家居缔造者

深圳市飞比电子科技有限公司是一家专注于低功耗无线传感网及物联网云技术研发和推广的高新技术企业。作为国际zigbee联盟成员，飞比以标准化的zigbee模块及中间件，为全球数百家照明、安防、电工、智能锁及窗帘厂家提供产品快速智能化方案，为数十家智能家居云平台及系统整合厂家提供设备对接服务。

飞比秉承以科技推动时代发展的理念，从美国硅谷及国内射频研究所引进一流的技术专家，配备全套的射频仪器及测试、生产线，并通过ISO9001质量体系认证及ISO14001环保体系认证，是ABB、BOSCH、美的、海尔、华为、京东等国内外大型企业的ZigBee产品供应商，美国德州仪器(TI)的战略合作伙伴。

WULIAN：泛智慧家庭生态的倡导者

作为一家面向全球的物联网设备和解决方案提供商，WULIAN专注于物联网智能技术的创新和应用，并已经布局了从传感器到传输，再到云端的全方位智能家居应用。

基于zigbee通信技术，WULIAN陆续推出空气质量探测器、智能开关、智能插座、红入侵探测器、燃气泄漏探测器、智能窗帘、智能摄像机、网络智能锁、门窗磁、智能猫眼、智能金属开关、智能魔镜、物联网电视(IoTv)等数百款无线智能家居产品，并已推向全球50多个国家和地区。

与此同时，WULIAN还依托自身系统产品优势，与华为、中兴、华三、三大运商、海信、美的、创维、TCL、九阳、杜亚、奥普浴霸、晾霸、中惠地热、顶固、亚萨合莱佳卫、九重门业等多个领域的上百家企业达成合作，共同构建涵盖了智能家居、智能家电以及智能家具等在内的泛智慧家庭生态。

琳琅满目的全方位智能家居应用，足以让老百姓目不暇接，将家居“购物车”装满。

无线智能家居，将全面攻占家庭战场

众所周知，包括ZigBee在内的众多无线智能家居产品与系统，因其不需布线，安装简单，维护容易，而广受业界推崇。从全球智能家居工程的发展来看，无线智能家居亦已占据了智慧家庭的半壁江山。

在众多的无线通信技术中，ZigBee在智能家居应用中又是最为佼佼者——低功耗、低成本、时延短、安全可靠、稳定性高，这些优势同时促进着ZigBee在智能家居行业快速发展，并在应用端广受欢迎。

在ISHE 2017深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会上，除了ZigBee联盟携会员共同参加展示之外，同样还有着其它的Zigbee产品供应商及各种不同技术的智能家居厂商，将会在2017年8月16-18日期间，逐一向广大业者、渠道商、爱好者、消费者展示各自的智能家居应用。

关于ISHE 2017展

ISHE 2017深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会以市场为导向，以采购为中心，以“智能，让生活更美好”为办展宗旨，推动我国智能建筑电气和智能家居行业的快速发展，促进国际交流与合作。其综合性与专业性、区域性与国际性的完美结合，是国内最大规模的物联网、智能家居、智能建筑电气以及智能硬件的专业盛会。

ISHE 2017将从智能家居、智能建筑、智能硬件、机器人以及系统集成五个方面给大家带来智能生活新体验!

2017年8月16—18日，我们期待您的到来!

报名入口：http://www.iotexpo.cn/