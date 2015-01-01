听说没？QQ推出QQ表情饰品了！

从7月8日起， 由腾讯QQ授权，众多潮流时尚饰品设计师担纲主持设计的QQ表情饰品在全国各大珠宝店面陆续登陆， 上演快乐碰撞美丽的“时尚”大戏。

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【QQ表情：我快乐，就时尚】

QQ表情是QQ聊天过程中用于传递情感心情的表达符号，深受年轻人的喜爱。 “QQ表情饰品”，将QQ表情在线上的趣味快乐摇身幻化，在线下绽放多姿的美丽时尚，彰显“我快乐，就时尚”的年轻态度。

【百变的QQ表情演绎千变的QQ表情饰品】



QQ表情在K金、足金、S925等多种材质的基础上，结合钻石、锆钻、玉石、珍珠等市场上热门的珠宝，演绎项链、吊坠、戒指、手镯、手链、耳饰等QQ表情饰品，让快乐释放璀璨夺目的时尚光芒。

【第一季：76款QQ表情饰品，在全国1000家珠宝店，等你“疯抢”！】



QQ表情饰品负责人透露：第一季的QQ表情饰品在渠道内预售额已经突破1亿元大关！每款饰品实际平均分布到每家珠宝店的数量相对有限！Q粉们需要提前了解《购买攻略》才有更大把握“第一时间”斩获这季美丽时尚的QQ表情饰品。

【神秘大咖助力QQ表情饰品】

“有态度，就表情，要大咖，就神秘！”QQ表情饰品特邀“神秘”时尚大咖助力.

神秘线索：娱乐圈的颜值担当、时尚界的新宠。

奇迹即将发生，更多精彩，只在QQ表情饰品季！