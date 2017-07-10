Polycom连续八年荣膺香港Computerworld年度奖项

6月23日晚，全球统一通信与协作行业领导者Polycom, Inc.凭借其备受赞誉的创新视讯协作解决方案Polycom® RealConnect™，再次登上Computerworld HK Awards“软件组别——会议及协作”年度奖项的颁奖台。

6月23日晚，全球统一通信与协作行业领导者Polycom, Inc.凭借其备受赞誉的创新视讯协作解决方案Polycom® RealConnect™，再次登上Computerworld HK Awards“软件组别——会议及协作”年度奖项的颁奖台。至此，Polycom已10次荣获Computerworld HK Awards奖项，并自2010年起连续八年拿下“视频会议系统”和“会议及协作”组别奖项。Polycom极致的音视频技术不断获得市场的肯定与赞誉，始终占据业界领导位置。

Polycom香港及台湾地区销售总监蒋纪廉先生(左一)出席颁奖典礼并致辞

Polycom香港及台湾地区销售总监蒋纪廉先生在现场致辞中表示：“感谢Computerworld 对Polycom的连年认可，也感谢客户及合作伙伴的支持。Polycom® RealConnect™是Polycom为用户打造极致协作体验的又一力作，通过Polycom® RealConnect™技术，Microsoft Lync/Skype for Business和Polycom视频平台得以无缝整合，让用户获得极佳的协作体验。”

当下，数字化的广泛应用为行业的创新进步提供了坚实的技术基础，不同规模企业的协作需求日趋多样化和复杂化，在原有IT投资的基础上进行协作战略的拓展成为企业节约预算、获得无缝协作体验的急切需求。Polycom始终注重拓展解决方案的无缝集成能力，与微软等合作伙伴紧密配合，为市场贡献多套基于开放标准，具有强大原生集成能力的音视频解决方案。此次获奖的Polycom® RealConnect™解决方案具有强大的兼容性，它包括Polycom RealPresence平台(附带RealConnect功能)、Polycom RealPresence内容共享套件和Microsoft Lync2013 / Skype for Business。Polycom与Microsoft Lync/ Skype for Business的原生集成，让终端用户无需修改自己的工作流程或学习新的操作技能，通过日常熟悉和习惯使用的工具即可轻松召开高清视频会议，享受极度清晰的视频和全内容共享功能，获得无缝融合的卓越用户体验。

据了解，Computerworld获奖者均由读者和分析师从产品质量、卓越服务和创新技术等不同维度评估投票产生，真实地反映了获奖企业及产品的认知度和美誉度，为香港地区超过40000名IT专业人员和决策者提供了透明、公正、客观、专业的参考。Polycom凭借其顶尖的创新技术和解决方案长期蝉联该评选的视讯协作类奖项，自2007年开始，Polycom已经十余次登上领奖台。更令人骄傲的是，自2010年起，Polycom团队凭借Polycom® Telepresence Solutions、Polycom® RealPresence™ Platform、Polycom® RealPresence® Mobile、Polycom® RealPresence® One、Polycom® RealPresence® Trio等软硬件解决方案连续8年荣获“视频会议系统”和“会议及协作”组别的优异殊荣，缔造了行业传奇。未来，Polycom将继续以用户体验为中心，以技术创新为依托，与国内外合作伙伴一起，为不同规模企业和用户打造新一代创新协作解决方案，帮助团队在竞争激烈的商业环境中脱颖而出。

关于Polycom

Polycom助力企业发挥人类协作的力量。为了打破距离的阻隔，全球超过40万个公司和机构部署了Polycom安全可靠的视频、音频及内容共享解决方案，以提高生产率、加速产品上市、提供更好的客户服务、推进教育普及和挽救更多生命。Polycom携手其全球合作伙伴生态系统，为客户提供可在任何环境下灵活应用的协作解决方案，实现最佳的用户体验、最广泛的多厂商互操作性以及无可匹敌的投资保护。关于Polycom的更多信息，敬请访问www.polycom.com.cn，或通过微博(@Polycom中国)、微信(Polycom通讯系统)与我们联系。