近50位VR大咖站台 百度VR品牌全新升级

近日，各大VR硬件商、VR内容商、VR媒体的官微及行业大咖的朋友圈们被百度VR霸屏了。VR行业内众多大咖集体庆祝，原来是为了百度VR的品牌升级造势。

近日，各大VR硬件商、VR内容商、VR媒体的官微及行业大咖的朋友圈们被百度VR霸屏了。VR行业内众多大咖集体庆祝，原来是为了百度VR的品牌升级造势。

百度VR品牌全新升级 少了“浏览器”三个字意味着什么

据悉，“百度VR浏览器”现已全面升级为“百度VR”。升级后的百度VR，旗下包含了：百度VR APP应用(如：Android/iOS/一体机等版本，官网vr.baidu.com)、技术开放平台(vr.baidu.com/open)、VR广告平台、VR行业解决方案等。从原来的APP应用一跃而生成为“生态”，此次百度VR品牌升级，战略可见一斑。

而这次百度VR品牌全新升级的动作，或多或少也释放出百度对于VR行业的态度和未来的一些思路。在此之前，百度VR已经在国内率先推出独家的WebVR技术，且依托百度独有的内核渲染技术，对普通网页进行VR化，引入海量第三方资源，包括3D电影、VR直播、全景视频、全景图片、VR站点等，已经在这个领域取得了不错的成绩。这让百度有机会在VR领域深耕，或许值得猜想，此次百度VR的品牌升级，也代表着百度在VR战略上的重视与决心。

此次百度VR品牌升级，在用户层面并没有做太大的改动，只是在APP应用上改了名称以及替换了新的LOGO，用户可以照常使用产品，在体验上也不会受到任何的影响。

近50位合作方大咖站台

据了解，在百度VR的品牌升级活动中，有近50位互联网界、VR圈的大咖们，以助威海报的形式，支持了百度VR的品牌全新升级。在这些大咖里，不乏VR媒体圈、VR内容商、VR硬件商的大佬，以及百度VR的忠诚用户，阵容还是挺强大的。

众大咖为百度VR品牌升级站台

不只是站台，也是合作的开始

通过海报站台的这些大咖们，覆盖了VR媒体、VR内容商、VR硬件商等不同角色。从百度VR品牌升级之后所包含的业务范围来看，这次品牌升级活动所邀请的大咖们，涵盖了百度VR未来的业务范畴。或许，这些大咖们的站台，并不只代表着百度VR的品牌升级，也或多或少表现出百度VR未来更加开放的姿态。

百度VR此次品牌升级，在战略上希望打造一个更成熟的VR浏览生态。这其中，包括百度VR现在几乎覆盖了全平台的APP应用，据悉PC版本也将在年内推出，此举或许能在VR领域，向上统一更多的平台阵地，为用户提供更统一化的体验，降低用户的体验门槛。同时，百度VR正在积极参与和推动VR行业技术和标准的制定和完善，并且对外免费提供行业领先的VR播放技术，和更多的内容制作团队合作，打造国内最全的VR内容平台，联合硬件商形成更完善的VR生态。相信此次站台的这些大咖们，也会成为百度VR生态合作里的优选合作伙伴。

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总结：百度VR此次的品牌升级，保守意义上说，或许是惊动了整个VR行业。请来的50位媒体、内容商、硬件商的大佬们，也表达出了百度VR在此次品牌升级中想体现的态度和重视。战略升级固然令整个VR行业的人欣喜，但是未来百度VR会怎么让升级落地，也许是VR行业里最让人期待和关心的一件事情。

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