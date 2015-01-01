2万人疯抢销售破600万 直击51CTO学院四周年庆

7月1日是51CTO学院的生日，以“4年风雨相伴，感恩一路有你”为主题的学院庆典活动轰然引爆了学员的学习热情，周年庆成为了一场知识的饕餮盛宴。

7月1日是51CTO学院的生日，以“4年风雨相伴，感恩一路有你”为主题的学院庆典活动轰然引爆了学员的学习热情，周年庆成为了一场知识的饕餮盛宴。

3000单一折秒杀在5分钟内全部售罄，10分钟课程销售突破二十万元，课程销售额破万老师共有30多位，横跨编程开发、数据库、嵌入式、python网络、linux人工智能、云计算、华为认证、软件测试、游戏开发、office等20多个领域，本次周年庆活动共吸引2万多学员的参与，课程总销售额突破600万元。

51CTO副总裁邱文平表示，“此次活动是为在51CTO学院成立四周年之际，向一路走来陪伴着51CTO学院成长的广大学员的感谢与回馈，也是420IT充电节之外的又一盛典活动。”

让我们用一张图来了解51CTO学院“4周年庆”的具体数据：

7月8日-7月12日4周年返场活动继续进行，活动详情请见：http://edu.51cto.com/activity/lists/id-51.html?qd=mf