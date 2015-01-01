重新定义自驾游：悟空自驾游以七大差异化优势树立行业标准

根据2017年上半年猎云网发布的《2017人工智能投融资白皮书》，2016年上半年，AI 市场还处于活跃期，并且呈现持续走高的趋势。在4月，全国有高达39起投融资案例，然而到了下半年，这一数字开始慢慢回落。直到今年年初，投资数量已经降到了个位数。

2017年7月6日，围绕着“旅游转型升级”和“全域旅游”核心课题，国内首个自驾游产业服务平台——悟空自驾游在云南昆明洲际酒店举办了主题为 “重新定义自驾游”的产品发布会。会上，悟空自驾游不仅发布了以品质、安全、自由为核心的产品，同时，发布了数条满足不同消费者需求的明星自驾游线路。值得一提的是，发布会上悟空自驾游首次定义了全域异地还车、多种高端车型、旅行全能装备、尊享品质服务、多重安全保障、丰富线路安排、便捷自由选择7大自驾游服务行业标准，将自驾游服务升级为“自驾游+自由行”。

悟空自驾游产品正式发布

发布会现场，悟空自驾游还与广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司、华夏出行有限公司、上汽通用汽车有限公司举行了战略合作签约仪式，并宣布购买多款高端车辆，为用户提供更优质的服务。此外，悟空自驾游还与上海真爱梦想基金会共同成立了悟空自驾游公益研学基金，助力云南和北京的儿童进行异地研学交流。云南省副省长陈舜、云南省旅发委主任余繁、云南城投集团董事长许雷、云南各省直机关部门、云南各州市有关领导、各省属国有企业领导、各汽车厂商代表、各相关行业代表、著名舞蹈表演艺术家杨丽萍以及全国百余家媒体共同见证现场发布盛会，开启“自驾游”产业的新纪元。

云南副省长陈舜、云南城投集团董事长许雷、著名舞蹈艺术家杨丽萍出席活动

高起点、高投入、高目标，欲打造自驾游服务第一品牌

云南城投集团总裁杨涛致辞

悟空自驾游战略投资方云南城投集团总裁杨涛在发布会致辞中表示，为积极贯彻落实云南省省委省政府关于旅游转型升级，大力发展全域旅游的决策部署，云南城投集团利用自身资源优势，通过投资引入国内知名的互联网租车平台——悟空租车，于2016年12月29日启动了全国化的旅游自驾游品牌——“悟空自驾游”。

据悉，悟空自驾游定位于面向全国乃至全球的“旅游自驾游产业服务平台”，旨在通过产品和服务的创新，打造全新的以休闲、度假、自由、身心放松、深度体验为目的和追求的全新旅行生活方式。目前，悟空自驾游项目仅云南省的总投资规划即达到约20亿元，项目一期2017年近5亿元投资已到位。项目预计将投入约1万辆车，将云南省16个地州、13个机场、火车站、高铁站、交通枢纽、酒店、旅游景区、自驾游营地等旅游目的地、服务点和连接点打通，从而为全国的旅游爱好者提供包含吃、住、行、游、购、娱在内的便捷、高品质的一站式自驾游服务。

顺应“新中产”旅游消费升级诉求，定义自驾游服务行业标准

悟空自驾游品牌发言人朱旭讲解产品

当前，中产阶级的消费行为逐渐趋向于个性、品质、自由，对旅游服务质量有了更高的追求，他们早已不再满足于传统的跟团游和简单的观光游。休闲、度假、原生态、深体验、高品质的旅游已成为3亿“新中产们”的核心诉求，只有符合这一消费需求的品牌才能拿下未来旅游市场的蛋糕。悟空自驾游品牌发言人朱旭在现场演讲中表示，悟空自驾游围绕“新中产们”的核心诉求，跨界融合打造了“租车+旅游”的全新模式，重新定义了自驾游服务的7大行业标准：

■ 全域异地还车：悟空自驾游在云南省十几个机场、高铁站、星级酒店、旅游景区等交通枢纽设立自驾游服务门店，提供全域范围7*24小时落地自驾、免费异地还车服务，属于国内租车行业首创。

■ 多种高端车型：悟空自驾游配备了奔驰GLC、奥迪Q5/A4、普拉多、大切诺基、RAV4、JEEP牧马人/自由光、GL8、北汽BJ80等多种适合自驾的高端舒适车型和越野车型，行业首创中高端自驾游车队。

■ 旅行全能装备：悟空自驾游提供针对亲子出游的儿童安全座椅、儿童推车、婴儿消毒锅、儿童读物，针对老人出游的轮椅、拐杖、血压仪，针对情侣/朋友出游的帐篷、睡袋、望远镜、烧烤架，针对驴友出游的大疆无人机、GoPro Hero、三脚架等全能旅行装备。这些配备开创了行业先河，使得旅行不再是一种负担，而是一种真正可以说走就走的享受。

■ 尊享品质服务：悟空自驾游提供专属管家、7*24小时客服、司机、导游、领队、美食/运动达人、动植物/民俗专家、摄影摄像专家等专业服务，也提供团建/拓展、订婚求婚场景设计、低空飞行体验、快速安检通道、VIP通道等私人定制服务，真正可以为不同类型消费者提供尊享品质服务。

■ 多重安全保障：囊扩车辆损失险、第三者责任险、高保额附加险(座位险120万元/座)，属于行业最高保障标准，确保客户驾驶车辆途中发生的损失、伤亡，均能获得省心、简单、快速的理赔;同时提供全国7*24小时最快响应的救援服务，以及境外保险、救援服务。

■ 丰富线路安排：悟空自驾游为游客设计了最全面最专业的云南自驾游线路，覆盖云南全境16个地州所有核心景区和旅游目的地，开设了自助自驾、车队自驾和奢华自驾等不同自驾类型，同时开发了滇藏、滇川、滇黔及老挝、泰国等出境自驾游线路，并甄选沿途的吃、住、行、游、购、娱品质服务向游客做出推荐，希望以此免去游客制作繁杂的旅游攻略的烦恼，达成全方位旅行升级体验。

■ 便捷自由选择：基于悟空的专业品质推荐，客户可以通过悟空自驾游手机端app或官网、微信一键自由选择：旅行线路、旅途时长、想要的车型、想住的酒店、想去的景点、想玩的项目、想用的装备、想买的土特产等，真正实现自由搭配，随心更换各种门票、酒店，极致体验。

这一系列标准，开创了旅游行业的先河，重新定义了自驾游服务的行业标准。

“线上+线下“双向延伸 悟空自驾游催化旅游行业服务裂变升级

悟空自驾游创始人胡显河接受媒体访问

传统跟团游太不自由，而传统自由行又太自由、缺服务，被众多消费者所诟病。悟空自驾游正是抓住了旅游行业服务升级的“命脉”，在传统自由行“机票+酒店”的基础上，增加了“车+X”的自由选择，以及线下服务的品质和安全保证。这样的服务升级是“租车+旅游”的跨界融合，是“线下+线上”的服务配合，同时是“自由行+自驾游”的完美结合。

在接受采访时，悟空自驾游创始人胡显河透露，不久的将来，悟空自驾游还将实现智能定制、智能推荐、语音导览、社区互动、VR/AR互动等智能化旅行体验，并实现云南省所有线下旅游资源和旅行交通服务的全部对接和大数据化、移动互联网化，真正实现“一机在手，玩转云南”的最好自由行体验。

在这场消费升级的革新浪潮中，悟空自驾游所呈现的，不是细分领域的创新，而是旅游行业的全面升级。悟空自驾游希望在助力云南省旅游产业转型升级和全域旅游发展的同时，逐步走出云南，走向全国，乃至走向全球。