首届成都 InfoComm China 展会定于2018年9月举办

中国领先的专业视听和交互体验式通信技术商贸展会InfoComm China，凭借其在北京办展12年的经验累积和成功积淀，将于2018年首次在中国西部的重要城市成都办展。

中国领先的专业视听和交互体验式通信技术商贸展会InfoComm China，凭借其在北京办展12年的经验累积和成功积淀，将于2018年首次在中国西部的重要城市成都办展。

首届成都InfoComm China展会已定于2018年9月11-13日，在成都的中国西部国际博览城隆重举办。届时展会将为参展商、各路企业和制造商提供全新平台，发掘中国西部和“一带一路”计划将带动的无穷市场机遇。

中国西部：有待开发的无限机遇

中国的专业视听和交互体验式通信技术产业目前是全球发展最快、最活跃的市场之一，而西部地区将引领整个持续扩张的态势，成为万众之焦点。

低廉的生产成本、一个鼓励ICT(信息通信技术)企业发展的政府，加上整体ICT投资的快速增长，种种的因素促成中国西部地区迅速扩大成为ICT市场的关键发展重地。市场估计到2025年，西部地区将占中国ICT产出的25%。

与此同时，中国政府已将中国西部列为ICT发展热点。由国家出台、落实的一系列国家级和地方性的，包括在软件、信息技术、电子信息技术等具体行业的战略，以及商业友好的支持政策，都有助于大力推动西部地区的开发与未来发展。

完善的基础设施

在基础设施方面，中国西部地区可谓是繁荣大都市的代表。目前当地的ICT 工业园区和高端住宅开发项目正如火如荼地进行着，该地区更像磁铁般对《财富》世界500强企业发出召唤，吸引了众多海内外龙头企业进驻。截至2016年7月，共有271家《财富》世界 500强企业选择落户成都，而重庆截至2015年12月则拥有约262家。

成都InfoComm China展会的地点——中国西部国际博览城，凭其广阔、现代化，并且设备齐全的会展设施，恰好反映并代表成都不断晋升的国际地位，成为许多全球性高端展览会议的首选场所。

在各方面的飞快发展和政府全力支持的利好条件下，各路企业将能在该地区对专业视听和交互体验式通信技术方面日益增长的需求中，谋求新的市场商机。

“一带一路”计划的全球影响力

另一方面，中国雄心勃勃的“一带一路”战略性计划，预期将为相关市场带来爆炸式增长，进一步推动西部的开发。

于2013年由中国国家主席习近平率领发起的“一带一路”国家级高层战略计划，创制了一个连接着亚洲、非洲和欧洲的国际社群，并产生了一连串连带的经济效益和机遇。中国成为了这个全盘计划中衔接其他国家及地区的关键桥梁，帮助相关企业直接接触到跨越65个国家的44亿人口，以及总值21万亿美元的国内生产总值。

为了创建并全面连接这个巨大的国际社群，许多重大的跨国项目正在运筹帷幄当中。为了资助这些项目，相关方已投入了1,400亿美元的资金，分别设于亚洲基建投资银行和丝绸之路基金中，以备用于发展能源、交通运输、电信、电力、环境和城市发展等产业。

“一带一路”项目采用的公私合作伙伴关系 (PPP) 模式，目前已成功从私营企业获得了总值5.4万亿人民币的4,263个PPP项目的投资。

“一带一路”计划同时也备受全球响应与支持。在2017年5月于北京举行的首届“一带一路国际合作高峰论坛”上，中国与68个国家和国际组织签署了合作协议，在政策协调、基础设施建设、贸易、投资和金融等领域，列出了270项可交付成果。

在中国西部建立好业务网络的企业将从先发优势受益，参与所有与“一带一路”计划相关的未来项目。

投资于未来的潜力

据市场预计，“一带一路”沿线国家和地区将在未来25年，保持每年平均4%的增长率。到 2026年，“一带一路”沿线国家的国内生产总值将超越英国和欧盟国家，使“一带一路”社区成为世界第二大经济体。

中国每年对“一带一路”国家的ICT出口将持续增加，达到5年总值1.13万亿美元，10年总额为4.52万亿美元。到了2030年，“一带一路”沿线国家和地区将占中国出口的40%。

InfoComm China展会主办方InfoCommAsia Pte Ltd执行董事陈庭福表示：“成都InfoComm China将首次为参展商提供一个宝贵的平台，将其产品和解决方案推向西部地区和 ‘一带一路’国家不断扩增的用户市场。这些市场对专业视听和交互体验式通信技术的革新的渴求非常急切，因此也将成为全球最活跃、快速发展的市场，并推动该区域未来几年的业务增长。”

成都 InfoComm China 2018 展会将于2018年9月11-13日，于中国成都的中国西部国际博览城盛大举行。

关于展会主办方

InfoCommAsia Pte Ltd 是亚太地区领先的专业视听与交互体验式通信技术展会的主办者，通过四大商贸展会——成都 InfoComm China、北京 InfoComm China、InfoComm India 和 InfoComm Middle East & Africa，汇集业内厂商与最终用户，帮助各方企业发掘各国家和地区的专业视听与交互体验式通信技术市场的潜力，逐年来已成功建立国际声誉与行业影响力。中国为目前全球最大的专业视听市场，在亚太地区范围和“一带一路”计划下相关国家与市场，提供无穷的发展商机与潜力；印度正迅速迈向数字化和智慧城市的愿景，甚需创新思维；中东和非洲同样为快速增长的专业视听市场，吸引无数项目开发商前往发展。

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