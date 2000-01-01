“第四期政府CIO论坛”成功举行

2017年7月8日下午，由CIO时代学院主办、中国新一代IT产业推进联盟指导的“第四期政府CIO论坛”在“泉城”济南成功举行。

自去年两会“互联网+政务服务”提出以来，党中央、国务院高度重视“互联网+政务服务”相关工作的部署。总体来看，“互联网+政务服务”正逐步成为各级政府在深化改革背景下主动顺势而为的重要举措。2017年7月8日下午，由CIO时代学院主办、中国新一代IT产业推进联盟指导的“第四期政府CIO论坛”在“泉城”济南成功举行，近五十位山东省省直机关信息化负责人和政府CIO班学员聚集一堂，围绕本次活动的主题——新一代信息技术与互联网+政务，展开了深入的交流与探讨。

CIO时代首席运营官 刘晶

本次活动由CIO时代首席运营官刘晶主持，她首先提到，自2005年首届北大CIO班开班以来，2000多位政府和企业信息化负责人参加了北大CIO班或CIO时代学院的学习，学员覆盖了政府、金融、医疗、制造等十多个行业，其中来自政府行业的负责人有近千位。接着对到场的各位嘉宾表示了感谢，并表示希望大家通过演讲和对话研讨，对新一代信息技术和互联网+政务有更加深刻的认识。

山东省经济和信息化委员会电子政务处处长、第七届北大政府CIO班学员 李向东

山东省经济和信息化委员会电子政务处处长、第七届北大政府CIO班学员李向东在活动上发表了致辞。他首先欢迎大家的出席，接着提到，山东省电子政务的网络基础设施的应用条件也在逐步完善，进入十二五后，省委省政府高度重视电子政务健康和可持续发展，明确提出了加快推进电子政务机制化的发展，组建了山东省电子政务专家咨询委员会、编制了云平台的标准总体框架等等，信息共享工作也迈出了坚实的一步。到了十三五期间，开始贯彻互联网+政务服务。他强调，大数据、互联网+政务与放管服三者之间的基础性工作是信息资源的共享，政府大数据的开发应基于这个基础，政府所能做到的边界是将政府数据放到开放平台上，供社会挖掘其资源，提升其价值。最后他希望到场的嘉宾能利用本次论坛的交流机会，有所提升，有所收获。

CIO时代学院院长、中国新一代IT产业推进联盟秘书长 姚乐

CIO时代学院院长、中国新一代IT产业推进联盟秘书长姚乐在活动上发表了题为《新一代信息技术与互联网+政务》的主题演讲。他提到，目前主要的互联网技术就是以云计算、大数据、物联网、移动互联网和区块链等为代表的新一代信息技术。新IT与传统IT最大的区别就在于，传统IT是基于单机的，新IT是基于网络和分布式的。在新旧IT转换之际，双模式IT成了各个机构不得不面临的挑战。互联网+政务是互联网+的一个重要领域，同样要考虑互联网+加什么。互联网思维、互联网技术和互联网模式是互联网+的三个重要内容。其中互联网思维最重要的是用户思维和数据思维。接着他谈了互联网+政务的具体实施策略，主要包括利用互联网的基础技术平台、基于平台的原生云应用开发、建立长期的运营机制等几个方面。最后他表示，未来已来，只是尚未流行，无论是互联网技术的应用，还是新一轮的政府改革，两是相辅相成的。今天的CIO应该是Chief Internet Officer，领导机构的互联网转型或互联网+。

因特睿副总经理 谢更明

因特睿副总经理谢更明在活动上作了题为《燕云DaaS：构建数据管网、助力共享开放》的主题分享。他首先对因特睿进行了介绍，并表示随着互联网的高度发展，积累了大量的数据与资源，于是搭建了API媒介，解决资源与消费间的衔接问题。其创新源于“网构软件”的产学研用，将互联网中的所有资源当做一种构件，作为未来开发新软件功能的一种资源，将这些资源合理利用起来，通过它们之间消息的协同演化，形成一种新的软件服务态势。燕云Daas基于这个网构软件，实现了自动化的建模，自动化的组装与自适应演化。如今，数据开放面临着信息孤岛数据开放、多源异构数据融合、数据共享监管溯源三大挑战，燕云DaaS已在数据开放共享、智慧社区等诸多应用方面落地。

万山数据创始人兼CTO、北大信息化与信息管理研究中心技术顾问 鲁四海

万山数据创始人兼CTO、北大信息化与信息管理研究中心技术顾问鲁四海发表了题为《大数据技术与应用：敏捷数据分析赋能业务创新》的主题演讲。在他看来，在互联网+电子政务方面，需从云化、大数据、移动化三个方面着手，其中云化是核心基础，大数据是创新来源，移动化则是价值展现的一种方式。2017年是数据运用的元年，大数据应用还面临着一些问题，如数据安全问题制约数据开放、用户不能便捷使用数据进行分析、统一的平台如何满不同部门对数据的要求、很多数据不是鲜活的，这就需要建立敏捷的大数据分析平台和算法模型，无论对企业、政府还是组织而言，都是很重要的。

活动现场

紧接着，CIO时代学院院长、中国新一代IT产业推进联盟秘书长姚乐主持了以“新一代信息技术与互联网+政务”为主题的话题探讨环节，全体参会嘉宾围绕主题展开了热烈讨论。大家纷纷就各自负责的领域如何进行互联网+、如何利用新一代信息技术等方面的内容，表达了自己的见解与看法。

合影留念

至此，“第四期政府CIO论坛”圆满落下帷幕。接下来，CIO时代政府CIO论坛将继续前行，为地方电子政务和智慧城市建设带来新的技术、思想和理念，也为当地信息化负责人提供一个相互交流和学习的平台。更多精彩活动和干货分享，敬请关注CIO时代APP。