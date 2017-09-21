2017ÑÇÌ«ÁãÊÛÓëÏû·ÑÆ·Êý×Ö»¯·å»á

É¨Ò»É¨
·ÖÏíÎÄÕÂµ½Î¢ÐÅ
É¨Ò»É¨
¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
ÖÁ¶¥Í·Ìõ
À´Ô´£ºÖÁ¶¥ÍøÔÆ¼ÆËãÆµµÀ 2017Äê7ÔÂ10ÈÕ
¹Ø¼ü×Ö£º
|
(Ò»)´ó»á±³¾°
ÓÉÖÐ¹úÐÅÏ¢²úÒµÉÌ»áÖ÷°ì¡¢ÖÐ¹úÐÅÏ¢²úÒµÉÌ»áITÇþµÀ×¨ÒµÎ¯Ô±»áºÍÊ¿ÑÐ×ÉÑ¯³Ð°ìµÄ2017ÑÇÌ«ÁãÊÛÓëÏû·ÑÆ·Êý×Ö»¯·å»á½«ÓÚ9ÔÂ21-22ÈÕÉîÛÚ×¼Ê±¿ªÄ»£¬½ìÊ±£¬³ýÁËÒÑÈ·ÈÏµÄ¶à¼Ò¹úÄÚÁãÊÛÉÌÆ·ÅÆÉÌ½«ÅÉ´ú±í³öÏ¯Ö®Íâ£¬»·Ì«Æ½ÑóµØÇøµÄ¶à¼Ò¾³ÍâÁãÊÛÉÌÒ²ÔÚ»ý¼«ÑûÇëµ±ÖÐ¡£
ÕâÒ»½ì·å»áµÄ¾Ù°ì£¬ÊÇ¿¼ÂÇµ½“ÐÂÁãÊÛ”»·¾³Ö®ÏÂ£¬³ÖÐøÔö³¤µÄÏû·ÑÐèÇóÕý²»¶ÏÍÆ½ø×ÅÖÐ¹úÁãÊÛÓëÏû·ÑÆ·ÊÐ³¡µÄ×ªÐÍÖ®Â·¡£Ëæ×ÅÃÅµêºÍµçÉÌµÄ³ÖÐø¾ºÕù£¬¸ÄÉÆ¿Í»§·þÎñÖÊÁ¿¡¢ÌáÉý¹éÊô¸Ð£¬¼Ó¿ìÆóÒµÔËÓªÐ§ÂÊÒÑÊÇ¸÷ÉÌ¼ÒµÄÐèÇó£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÁãÊÛÉÌ¶¼ÒÑ¿ªÊ¼Ì½Ë÷ÃæÏò¿Í»§µÄÊý×Ö»¯×ªÐÍÖ®Â·¡£ÆäÖÐ£¬ITÍøÂçºÍÐÅÏ¢»¯ÒÀÀµ³Ì¶È¸üÎªÍ¹³ö£¬²»¶ÏÌáÉýÐÅÏ¢»¯Êý×Ö»¯Ó¦ÓÃË®Æ½ÒÑ³ÉÎªÐÐÒµ·¢Õ¹ºÍ±£³ÖÊÐ³¡¾ºÕùÁ¦µÄ¹Ø¼ü¡£Òò´Ë£¬ÈçºÎ¼Ó¿ìÁãÊÛÆóÒµÐÅÏ¢»¯½¨Éè£¬´òÔìÆóÒµÄÚ¸ßÐ§µÄÐÅÏ¢»¯ÔËÓªÆ½Ì¨£¬ÏßÉÏÏßÏÂÒ»Ìå»¯µÄÊý×Ö»¯±ä¸ï¶ÔÈç½ñµÄÁãÊÛ¼°Ïû·ÑÆ·ÆóÒµ¾ßÓÐÖØÒª×÷ÓÃºÍÕ½ÂÔ¼ÛÖµ¡£
Îª¸üºÃµÄÍÆ½øÑÇÌ«ÇøÁãÊÛÓëÏû·ÑÆ·ÐÐÒµ·¢Õ¹£¬“2017ÑÇÌ«ÁãÊÛÓëÏû·ÑÆ·Êý×Ö»¯´ó»á”½«ÓÚ2017Äê9ÔÂ21-22ÈÕÔÚÉîÛÚÂ¡ÖØÕÙ¿ª¡£½ìÊ±½«»ã¾Û300¶àÎ»À´×ÔÕþ¸®²¿ÃÅ¡¢Ð»áÑ§»á¡¢ÉÌ³¬¡¢ÁãÊÛÉÌ¡¢Æ·ÅÆÉÌ¡¢B2CµçÉÌÆ½Ì¨¡¢Ïû·ÑÆ·¡¢µçÉÌ½â¾ö·½°¸¡¢ÐÅÏ¢¼¼Êõ·þÎñÉÌ¡¢×ÉÑ¯»ú¹¹¼°×¨¼ÒÑ§ÕßµÈÁìµ¼£¬¹²Í¬Î§ÈÆ“ÐÂ¼¼Êõ£¬ÐÂÁãÊÛ£¬ÐÂÌåÑé”ÕâÒ»Ö÷Ìâ£¬Éî¶ÈÌ½ÌÖÖÐ¹úÁãÊÛÓëÏû·ÑÆ·µÄÊý×Ö»¯ÐÅÏ¢»¯½¨ÉèÇ÷ÊÆ;ÈçºÎ½«³É±¾ÖÐÐÄ×ªÎªÀûÈóÖÐÐÄ;Êý×Ö»¯×ªÐÍÕ½ÂÔµÄ¼¼ÊõÇý¶¯µÈÏà¹Ø»°Ìâ´Ù½øÁªÏµ²¢°ïÖú»áÒé²ÎÓëÕßÑ°ÕÒ×î¼ÑºÏ×÷»ï°é¡£
(¶þ)»áÒéÈÕ³Ì
(Èý)»áÒéÁÁµã
(ËÄ)ÄâÑû·¢ÑÔÈË
James LI¼¼Êõ¸±×Ü²ÃÐÇ°Í¿Ë
Andrew JINÊý×Ö»¯ÊÐ³¡×Ü¾ÀíKindleÑÇÂíÑ·ÖÐ¹ú
Robin LUÊý×Ö»¯Õ½ÂÔ×Ü¼àÍþ¸»¼¯ÍÅ
Alan RENµç×ÓÉÌÎñÖ´ÐÐ¹Ù,Sephora, LVMH
ÕÅ·«Êý×Ö»¯ÊÐ³¡×Ü¼à°¢Àï°Í°Í
ÀîÐÂÔ´µçÉÌ&Êý×Ö»¯ÊÐ³¡×Ü¼à´÷É
Regina HUI¹«¹Ø¸±×Ü²ÃÂóµ±ÀÍÖÐ¹ú
Íõ¸ê¾û»¥ÁªÍøÊÂÒµÈº×Ü²ÃÉÏº£À´ÒÁ·Ýµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ã«½¡ºÏ»ïÈË±ÏÂíÍþÆóÒµ×ÉÑ¯
¸ü¶àÐÅÏ¢Çëµã»÷½øÈë¹ÙÍø£¬»ò¸ù¾ÝÏÂÁÐÐÅÏ¢ÓëÎÒÃÇÁªÏµ£º
ÁªÏµÎÒÃÇ£º
Íõ(Å®Ê¿)
µç»°£º86-21-52428097