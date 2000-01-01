聚焦2017中国海创周，多场主体活动精彩上演

7月7日至9日，2017中国海外学子创业周(以下简称“海创周”)在大连世界博览广场拉开帷幕，再次成为四海学子、八方英才瞩目的焦点。

7月7日至9日，2017中国海外学子创业周(以下简称“海创周”)在大连世界博览广场拉开帷幕，再次成为四海学子、八方英才瞩目的焦点。经过17年的积累沉淀和不断发展，海创周已成为海内外高层次人才了解国内创新环境、寻求创业机会的重要窗口，成为国内招贤纳士的重要渠道，成为中国颇具影响力和品牌效应的留学人员回国创新创业平台。而本届海创周也继续发挥国家级引才引智平台作用，吸引海外学子携带技术和项目归国创新创业。

据了解，本届海创周重点邀请携带项目的海内外高层次创业人才200人，拟归国求职的海外学子300人;海外专家及孵化器代表、国内政府机构、企事业单位2000家;国内外金融机构100家，汇聚大连，共同打造一场人才+项目+资本+信息的融合盛宴。来自美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、德国等27个国家的487名学子报名参会，其中51%以上拥有博士学位，40%拥有硕士学位，347人报名参加海创工程项目路演。

同时，在为期三天的海创周现场，2017中国海创周海归创业领袖峰会、2017中国海创周创客嘉年华、国际创新创业(大连)峰会、2017中国海创周人才招聘会、中国海创周项目路演、虚拟点亮现实——AR/VR加速器建设论坛、2017中国海创周投资峰会暨中国火炬创业导师联盟启动仪式、欧美同学会海归专家对接大连国企项目洽谈会等主体活动精彩上演。

本届海创周，不论是四边八方的归国人才、世界知名企业的关注和青睐，当前世界前沿的科技、黑科技也通过本届海创周一一得到展示。海创周一路高歌猛进，成为大连市科技创新发展的内生动力。那么，2017中国海创周的亮点和成果展示，本文都将一一回顾。

最重头：240个项目开展22场项目路演

以路演的形式，瞄准新兴产业筛选人才和项目仍然是今年海创周的重头戏。 今年的海创周在突出项目路演、聚焦“高精尖缺”人才与核心技术、提升专业化和产业化论坛质量、严格项目评审模式、强化社会资本驱动、主动出击招人才引项目等方面做了进一步的细化，其目的就是要紧紧抓住筹办海创周的有利时机，瞄准国际国内领先的前沿技术和尖端人才，精心筛选符合本地区产业需求的优质创新资源，以此带动区域创新发展，促进东北老工业转型升级，助推国家自主创新示范区建设。

今年海创周在项目路演上划分了“海创工程”路演、“科创工程”路演、深交所路演、“春晖杯”专场路演及硅谷、波士顿专场路演等。海创周会场240个项目开展22场项目路演，涉及科技与文化融合、3R及仿真、通信、云计算/大数据、检测检验、人工智能、集成电路及工业设计、新能源、新材料、生命科学、航空航海等11个领域。无论是在数量上、质量上、还是在时间占比上与去年相比都有进一步的提升。

据了解，现场不少项目也获得了资本和观众的青睐。如毕业于加拿大英属哥伦比亚大学的杜宇博士的团队，现已研发出四款产品：智能型移动机器人、仿人型灵巧手、智能机器人集成控制软件以及智能复合型灵巧作业机器人。同时，建立“养老一条线”，让老人可以躺在智能床上上厕所、移动依靠智能轮椅、喂饭依靠机械臂、取东西依靠运输机器人等等。中国科学院副研究员陈杰博士做了有关“超宽带穿墙监测雷达”的展示。该研究成果可以用来营救地震遇难人员、监测冰凌的情况以预防凌汛以及监测新生儿与老年人的身体状况。

最惊喜：我国首个仿真云平台亮相

经过前期调研、研发测试等一系列紧张筹备工作，“工业仿真云平台”正式上线，这是中国第一个仿真云平台。“工业仿真云平台”由英特仿真和华为公司牵头合作建立，计划在辽宁、江苏、山东、天津、湖北五省市与华为共同推广，再向其他地区辐射。“工业仿真云平台”计划部署国内最优秀的自主研发软件及高校科研院所研发成果，以“用极低的成本迅速提升仿真设计能力，同时降低用户运维成本”为目标准则，服务全国数万家中小企业，同时，面向全国200余所理工科高校、数百家大型企事业单位。

会上同时举办《国产CAE软件测评标准》制定启动仪式。“中国工业软件产业发展联盟CAE分联盟”成立了专家组，联合各界优秀专家共16位，牵头制定《国产CAE软件测评标准》，规范自主研发CAE行业的验证标准和算例标准。

最大咖：探索创新创业的新思路与新经验

2017海创周除了国家部委及省市领导的参与外，还邀请了国内知名专家围绕国际经济发展、中国供给侧改革、东北经济转型等方面发布权威数据，探索创新创业的新思路与新经验。包括苗绿(中国与全球化智库秘书长)，参会嘉宾有汪潮涌(信中利资本集团董事长)、吴世春(梅花天使创投创始合伙人)、贾康(原财政部财政科学研究所所长)、徐洪才(中国国际经济交流中心副总经济师)、毛大庆(优客工厂创始人)等优秀创业导师、知名投资人、商业领袖、资深媒体人、企业家代表参会，旨在构建便捷资源、资本、资讯通路，促进资源深度融合。

最实用：人才招聘对接

本届海创周为各高校毕业生、高层次人才等提供了许多就业岗位。此次招聘会有近300家用人单位面向海外人才、海归人才和中高端社会人才提供岗位超千个，用人需求近4000人。招聘涉及软件和信息技术、智能制造、洁净能源、文化创意等多个产业，中国大连高级经理人学院、博融控股集团、埃森哲、华信、丰田通商众多知名企事业单位和研究机构参会招聘优秀人才。

作为海创周重要活动之一，当日，2017中国海创周海外人才招聘会现场人流如织。主要面向国有大中型企业、500强企业、高校科研院所、创业企业等按行业领域举办人才招聘活动，围绕企业的中高端人才需求和海外人才需求开展人才对接活动。

此次招聘会有近300家用人单位面向海外人才、海归人才和中高端社会人才提供岗位超千个，用人需求近4000人。招聘涉及软件和信息技术、智能制造、洁净能源、文化创意等多个产业，中国大连高级经理人学院、博融控股集团、埃森哲、华信、丰田通商众多知名企事业单位和研究机构参会招聘优秀人才。

最专业：多场论坛精彩呈现

据了解，本届海创周举办了多场专业论坛，重点围绕生命科学、软件设计云平台、新能源汽车、人工智能、AR/VR等方向设置内容，邀请业内知名专家进行深度交流。

工业仿真软件论坛

邀请工信部及省市经信委领导、行业专家、数字化制造解决方案供应商，共同解读产业趋势、企业在数字化智能制造技术上的发展和布局，并有航空航天、装备制造业代表性单位分享精彩案例。

生命科学大数据论坛

围绕“IT与BT的融合发展”主题，邀请国内相关领域知名专家学者在生命科学大数据的发展趋势、“IT+BT”融合发展模式与前景、个体化医疗时代的生命科学技术发展趋势方面展开讨论。

VR/AR加速器建设论坛

汇集国内外VR/AR行业专家和企业家共同探讨行业现状和发展趋势，从不同角度对建设VR/AR产业加速器的基础条件、办法措施、重点方向进行深入研讨，为高新技术发展提供持续动力。同时，在论坛期间还举办硅谷黑科技产品发布会。

最特色：发现未来最有价值的产品

2017海创周敢于突破，多场特色活动吸引了不少关注。

大连设计节

举办“市长杯”工业设计大赛颁奖仪式，并通过展览、论坛、大赛等多项活动，搭建设计产业创新交流平台，推动设计产品升级、服务设计人才交流，助推创新设计产业发展。

“市长杯”大连工业设计大赛以“设计成就梦想”为主题，按照产品组、创意组、小满IP+设计组三大类别，面向全球设计企业、制造企业、高等院校在校学生和自由设计师征集。共收到来自世界各地的参赛作品近三千件，比去年增加10%，作品质量也有明显提高，涌现了一批践行工匠精神，充满人文关怀，关注社会民生、装备制造、智能家居、幼儿教育、节能环保等题材的优秀作品。

全国高校科技成果转化论坛

邀请全国著名高校、科研院所、投融资机构、中介机构、项目技术持有人等，围绕知识产权及科技成果转化等方向举办专业论坛，为企业发展提供实用信息。

2017中国海创周黑科技产品体验展

重点围绕虚拟现实、芯片物联网、生命科学、智能硬件等领域开展世界前沿黑科技产品体验活动，让与会者通过互动式、沉浸式体验等感受黑科技产品的奥妙和魅力，发现未来最有价值的产品。

2017中国海创周创客嘉年华

邀请智能硬件、互联网、机器人、人工智能、文化创意等领域的国内外优秀创客产品参与，让与会者近距离了解国内外尖端技术和最新科技产品，为创客产品提供展示推介平台。

17年来，每一届海创周都在不断创新办会形式，丰富活动内涵，注重求真务实，提升品牌效应，从最初的“立足大连”，后来的“辐射东北”，到如今的“服务全国”，海创周实现了成功蝶变。17年来，海创周共吸引来自63个国家和地区的3万余名留学人员、3400余位国外客商;与近4.5万家企业、高等院校、科研院所等单位进行了合作洽谈，共签订8300余项合同，达成投资意向5.5亿。12万余名海外人才通过海创周回国就职;4600多名海外人才回国创业，共创办企业3500余家;获专利9800多项;累计创造产值7200多亿元。海创周为国家引才引智铺就了一条“星光大道”，真正实现“聚天下英才而用之”。同时，海创周也取得了巨大的经济效益和社会效益，为我国实施人才强国战略作出了重要贡献。

“海纳英才·创业中国”——是2017海创周继续秉承的主题，致力搭建全国人才项目引进、科技成果转化和科技金融助推的国家级平台是海创周活动的主旨，期盼和吸引海外学子归国创业，将是海创周不变的情怀。