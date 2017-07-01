【新科技驱动金融服务革新】---金融服务外包创新发展论坛圆满落幕

由中国国际商会主办，中国国际贸易促进委员会江苏省分会、徐州市人民政府承办的中国徐州国际服务外包合作大会于7月5日-6日在徐州成功召开。

由中国国际商会主办，中国国际贸易促进委员会江苏省分会、徐州市人民政府承办的中国徐州国际服务外包合作大会于7月5日-6日在徐州成功召开。7月5日下午，由天津鼎韬外包服务有限公司协办的金融服务外包创新发展论坛于开元名都大酒店开元厅召开。

大会现场

本届峰会以“新科技驱动金融服务革新”为主题，邀请来自中国、美国、保加利亚、加拿大、菲律宾等多个国家的科技金融行业领域著名专家、金融机构、金融服务企业代表共计200余人齐聚一堂，共商新形势下科技金融行业的发展趋势、模式和思路。

天津鼎韬外包服务有限公司CEO齐海涛先生主持

高峰论坛由天津鼎韬外包服务有限公司齐海涛主持，徐州市副市长王安顺出席大会并致辞，徐州市政府副秘书长王浩代表徐州市政府发布了“创新金融服务发展徐州宣言”。徐州市作为淮海经济区中心城市，将为新科技金融服务企业创造更多发展机会，为新金融时代下的金融服务行业改革做出更大贡献。徐州将带领更多金融科技服务企业创造价值，加快推进金融服务外包行业结构性改革，共同探索新金融时代下的金融服务外包企业新运营模式，促进金融业与服务业融合发展。

TrusourceLabs公司总裁兼首席运营官Cheryl Coppens、微软全球采购部亚太及大中华区联络中心外包经理丰祖军、前花旗银行首席信息官/首席风险官、Santa Fe集团(SantaFe Group)首席风险官Bob Wilkinson、华道数据董事长杨鹏、加拿大国家银行高级负责人Bernard Truong、软通动力信息技术(集团)有限公司执行副总裁方发和分别以“国际企业面对开放型中国金融市场的新战略”、“徐州如何发展服务外包产业”、“业务流程及客户服务的创新”等主题进行了主题演讲。

高端对话--金融科技——新服务新市场

主题演讲过后的高端对话由维度金融外包服务(苏州)有限公司CEO曹昕先生主持，参与嘉宾包括上海维音信息技术股份有限公司业务拓展资深副总裁黄锦铨、上海海银会金融信息服务有限公司CTO/高级副总裁孔凡兵、泰盈科技集团公司执行董事、副总经理王德宝、万声集团副总经理雷小顺、江苏汇通金融数据股份有限公司副总裁叶江峰。与会嘉宾就“一带一路”战略下，金融行业如何与之相结合，形成“价值重构+共享融合+全球化”的行业发展新模式展开探讨，同时，对徐州作为经济中心带城市如何加快金融外包服务布局等问题发表看法与建议。

不良资产催收外包产业联盟成立仪式

国内首个专注于不良资产催收外包产业的行业联盟在会上正式成立，联盟秘书长王晖发言并宣布不良资产催收外包产业联盟正式成立。同时，由万乘金融服务集团总裁韩晓以及百度金融总经理房佳珮分别代表不良资产催收服务企业和不良资产催收发包企业做出了发言。不良资产催收外包产业联盟将在国家法律和政策制度框架内，开展行业标准、行业自律、行业研究和行业公关服务等工作，推动不良资产催收外包行业在中国的健康长足发展。

2016年度最具价值金融服务企业颁奖现场

本次活动上还颁发了2016年度中国最具价值金融服务企业等四个Tops评选奖项，并由中国服务贸易协会专家委员会副主任、首席服务外包专家金世和先生、北京中关村软件园公司、沈阳(国际)软件园高级顾问陈举老先生为获奖企业及园区颁奖。

2016年度最具发展潜力金融服务园区颁奖现场

徐州金融服务外包创新发展论坛的胜利召开，为徐州打造淮海经济圈金融服务外包核心城市提供了优质平台，创造了良好开端，也为中国科技金融服务产业“走出去”提供了新的合作道路。徐州将大力推进服务外包与金融服务业的快速发展，必将对中国科技金融服务的发展起到良好的促进作用。