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至顶网云计算行业会议在可信云大会听云服务市场准入政策最权威解读

在可信云大会听云服务市场准入政策最权威解读

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在市场准入方面，为适应市场和业务的发展趋势，工信部于2015年底发布《电信业务分类目录（2015年版）》，在第一类增值电信业务互联网数据中心业务定义中，增加了互联网资源协作服务业务的表述，以应对云计算业务的快速发展。

来源：至顶网云计算频道 2017年7月11日

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在市场准入方面，为适应市场和业务的发展趋势，工信部于2015年底发布《电信业务分类目录(2015年版)》，在第一类增值电信业务互联网数据中心业务定义中，增加了互联网资源协作服务业务的表述，以应对云计算业务的快速发展。在事中事后监管方面，为进一步明确云计算相关业务的监管要求，工信部拟出台规范云服务市场经营行为的管理要求，规范市场秩序，促进云服务市场健康有序发展。

为方便大家更好地了解云服务市场准入及相关监管政策，本届可信云大会特邀工信部相关负责人，于7月25日上午，权威解读云服务监管政策，敬请关注!

为进一步促进云计算创新发展，建立云计算信任体系，规范云计算行业秩序，提升产业技术和服务水平，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2017年“可信云大会”将于2017年7月25日-26日在北京国际会议中心召开。

“可信云”评估是国内首个得到市场高度认可的云计算标准和评估方法。截止2017年，包括腾讯云、UCloud 、中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、百度云、华为、金山、浪潮等84家主流云服务商的154项云服务通过可信云服务评估;11个云计算开源产品通过可信云解决方案评估;6个云服务商通过金牌运维评估;6个云服务商通过云主机安全评估;还有遍布全球100个区域的云主机实现了可用性监测。

2017年“可信云大会”将正式发布第八批通过可信云认证的服务名单，通报可信云云主机分级结果，并为云保险投保企业、通过混合云评估企业、通过超融合评估企业颁发证书。此外，将揭晓2017年可信云服务奖和技术创新奖、首届可信云用户奖。会议将介聚焦政务、视频、金融、医疗等四大重点行业和运维、企业级SaaS、混合云、超融合、云安全等五大技术领域，分别举办分论坛。

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