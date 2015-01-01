在可信云大会听云服务市场准入政策最权威解读

在市场准入方面，为适应市场和业务的发展趋势，工信部于2015年底发布《电信业务分类目录（2015年版）》，在第一类增值电信业务互联网数据中心业务定义中，增加了互联网资源协作服务业务的表述，以应对云计算业务的快速发展。

在市场准入方面，为适应市场和业务的发展趋势，工信部于2015年底发布《电信业务分类目录(2015年版)》，在第一类增值电信业务互联网数据中心业务定义中，增加了互联网资源协作服务业务的表述，以应对云计算业务的快速发展。在事中事后监管方面，为进一步明确云计算相关业务的监管要求，工信部拟出台规范云服务市场经营行为的管理要求，规范市场秩序，促进云服务市场健康有序发展。

为方便大家更好地了解云服务市场准入及相关监管政策，本届可信云大会特邀工信部相关负责人，于7月25日上午，权威解读云服务监管政策，敬请关注!

为进一步促进云计算创新发展，建立云计算信任体系，规范云计算行业秩序，提升产业技术和服务水平，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2017年“可信云大会”将于2017年7月25日-26日在北京国际会议中心召开。

“可信云”评估是国内首个得到市场高度认可的云计算标准和评估方法。截止2017年，包括腾讯云、UCloud 、中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、百度云、华为、金山、浪潮等84家主流云服务商的154项云服务通过可信云服务评估;11个云计算开源产品通过可信云解决方案评估;6个云服务商通过金牌运维评估;6个云服务商通过云主机安全评估;还有遍布全球100个区域的云主机实现了可用性监测。

2017年“可信云大会”将正式发布第八批通过可信云认证的服务名单，通报可信云云主机分级结果，并为云保险投保企业、通过混合云评估企业、通过超融合评估企业颁发证书。此外，将揭晓2017年可信云服务奖和技术创新奖、首届可信云用户奖。会议将介聚焦政务、视频、金融、医疗等四大重点行业和运维、企业级SaaS、混合云、超融合、云安全等五大技术领域，分别举办分论坛。