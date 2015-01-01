大咖云集 精彩即将呈现 可信云金牌运维论坛等你来！

为进一步促进云计算创新发展，建立云计算信任体系，规范云计算行业秩序，提升产业技术和服务水平，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2017年“可信云大会”将于2017年7月25日-26日在北京国际会议中心召开。

为进一步促进云计算创新发展，建立云计算信任体系，规范云计算行业秩序，提升产业技术和服务水平，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2017年“可信云大会”将于2017年7月25日-26日在北京国际会议中心召开。会议将深入探讨云计算最新技术进展，同时紧跟热点话题，展示前瞻性，进行深度热点话题分享，旨在以专业态度打造中国云计算领域顶级会议平台。

历届“可信云大会”吸引近千人参会，主会场及分论坛内容更是精彩纷呈。“金牌运维论坛”作为可信云大会分量和篇幅较重的论坛，每每受到企业、用户、媒体普遍关注。此次更是有百度、腾讯、网易、高效运维社区等技术大咖与您分享时下关于“运维的那点事”!

下面我们就来看看，是否有吸引您的“点”!

一直以来运维服务是保障云服务的可用性、安全性和业务连续性，尤其是保障企业关键业务系统的持续、稳定、可靠运行，提高其运行效率和服务质量。

“金牌运维论坛”正是以探讨当前企业运维过程中所面临的挑战与机遇，及如何构建自动化运维等热点话题为主，旨在为运维人员快速响应业务发展需求，提升运维水平，提高运维自身价值，进而提升企业的核心竞争力。

“金牌运维论坛”开篇是由中国信息通信研究院工程师牛晓玲为企业深度解析“可信云金牌运维专项评估”。作为可信云服务认证的必审查项，所有可信云服务认证评估的企业都会有个疑问，究竟什么是运维管理系统审查?跟金牌运维专项评估是什么关系?我们要做哪些准备?在这里你都可以得到答案，千万不要错过哦……

了解过官方评估，下面来听听技术大咖的分享。网易云解决方案架构师张亮的主题演讲《使用容器应对业务快速迭代和大规模部署的运维挑战》，为用户阐述了通过使用容器技术，实践DevOps、不可变基础架构等方法可以解决传统运维方式所面临的一些问题，值得借鉴与学习哦。

传统运维是一个重复劳动较高且价值密度较低的岗位，他们保障着企业各类业务系统的稳定运行。而当前互联网+下的运维挑战可谓多重而且复杂，那么如何应对?或者如何构建一款适合企业自身发展的运维体系呢?这就要好好听一听腾讯互娱运营部蓝鲸产品中心、腾讯高级工程师杨文兵的《从0到1构建企业自动化运维系统的PaaS》。我们都知道企业内自动化运维水平的高低直接影响着对业务的支撑效率，而构建这一自动化运维体系对运维来说是一个极高的门槛，然而PaaS的出现很好地解决了这一问题，在杨文兵的报告中我们可以学习到如何让运维人员能够借助PaaS快速低成本地构建自动化运维系统，提高支撑效率，提升运维自身价值，进而为企业创造更高的利益。还是很有吸引力的吧，让我们拭目以待!

随着HTTPS的使用成本和技术门槛逐步降低，HTTPS正在被越来越多的网站和企业使用，一个企业名下会部署大量的数字证书，这就会出现两个问题，第一：在跨部门和地域部署服务器的情况下，大量证书如何全方位生命周期管理;第二，企业部署的HTTPS是否正确和安全的部署。亚数信息科技(上海)有限公司总经理翟新元将主要针对以上的两个问题向大家分享一个《现代化的HTTPS运维》解决方案，值得期待哦!

提起高效运维技术社区，相信很多的圈里人都比较熟悉。那由高效运维发起人、触控科技运维总监、高效运维技术社区创始人萧田国带来的《运维如何从堆积如山的日常工作中解放出来》主题分享更是满满的干货。我们都知道运维人员往往被迫花很多时间应对各种各样的项目需求，临时或紧急的变更，及各种各样的故障，使得的真正可用于防御性故障的时间并不多，时间没有用在刀刃上，从而陷入恶性循环。萧总将在分享中介绍一种科学的工具，让运维人员跳出日常工作的苦海开始从容不破、游刃有余，怎么样，值得一听吧!

如果这些技术大咖的分享还不过瘾，还有百度、中国联通、GrowingIO联合创始人吴继业《数据下的企业客户成功》，总有一点会“Get”到你吧!