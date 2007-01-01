成功完成首轮数千万定增——上海万怡会展管理股份有限公司

近日，上海万怡会展管理股份有限公司宣布完成数千万定增，由珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)、共青城凯石儆耘投资中心(有限合伙)和苏州建伟创业投资有限公司的共同认购。

近日，上海万怡会展管理股份有限公司宣布完成数千万定增，由珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)、共青城凯石儆耘投资中心(有限合伙)和苏州建伟创业投资有限公司的共同认购。此次定增将积极促进公司的加速发展，包括会务服务部门(PCO)团队建设、全国运营中心布局、自主品牌会议开发、移动互联网平台研发。

上海万怡会展管理股份有限公司HEALIFE® GROUP自2007年正式成立至今已先后开辟北京、厦门、武汉、郑州和深圳运营中心，是目前唯一专注于大健康医疗领域的会议公司，是医疗会展领域唯一具备策划、招商、运营整体解决方案的会议公司，也是医疗会议领域唯一新三板上市企业(股票代码：836148)。十年间，万怡会展已成功承办上千场国内外前沿学术会议，包括世界胃肠病大会、世界心理治疗大会、国际粒子放射治疗大会，国际智慧医疗创新论坛、全球精准医疗(中国)峰会等。

能博得投资人如此青睐，离不开万怡会展长期的办会经验、丰富的医学资源、医院专家资源和医疗协会资源，对任何一位投资人来说，万怡会展的以上资源优势都是值得信赖的。此次定增完成后，将更好的为公司产品研发提供资金保障，强化公司盈利能力和抗风险能力，提升万怡会展整体品牌价值。

作为国际大会及会议协会(ICCA)的成员单位，上海市会议经营与服务达标单位，万怡会展始终肩负着为中国医学领域搭建世界舞台的神圣使命，旨在将“万怡制造”的学术会议打造成专业、精致、高端和领先的会议品牌，积极布局互联网+战略，搭建线上医学会议交流平台，实现全国范围的战略布局。