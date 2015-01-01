聚焦“人工智能+医学影像”，企业、院方、投资人将如何擦出火花？

随着人工智能技术的成熟，其应用领域与场景越加广泛，未来“人工智能+医疗”的应用也充满了巨大的想象空间。

随着人工智能技术的成熟，其应用领域与场景越加广泛，未来“人工智能+医疗”的应用也充满了巨大的想象空间。当前，医疗影像的行业地位收入仅次于药品，千亿级的影像市场在持续扩容的同时，行业参与者纷纷在思考将人工智能与医学影像相结合，在缓解当前影像科医生阅片繁重的工作量的同时，实现图像精准识别，进而通过深度学习能力，达到精准诊断。

根据动脉网调查数据显示，高达73%的国内投资者对医疗影像创业市场持乐观态度，由此可见医学影像领域备受资本市场青睐。当医学影像与当前最受瞩目的人工智能技术相结合，未来优质创业公司和精品项目将在资本的助力下将一展宏图!与此同时， “人工智能+医学影像”的发展将在很大的程度上满足医院的诉求，目前医疗数据中有超过90%的数据来自于医学影像，而放射科医师年增长量远远低于影像数据的增长。通过人工智能来分析影像大数据，实现精准诊断的同时有效解放医师资源，未来“人工智能+医学影像”的应用发展空间和市场前景将不可估量!

– 一场更高效、更直接、干货满满的菁英交流会

在此背景下，“人工智能+医学影像”菁英汇将在2017年08月18日在上海健康智谷召开。作为行业内首个聚焦“人工智能+医学影像”全产业链的行业交流会，会议将以精品座谈会形式展开，邀请来自人工智能企业、大数据企业、影像公司、医院代表、民营医疗、体检中心、投资机构等全产业链中高层代表与会，共同探讨当前人工智能与医疗影像的场景需求、应用空间和投资前景，并就优质项目/企业进行商务配对，让商务合作交流更精准高效!通过现场头脑风暴、交流会晤，看企业、院方、投资人将擦出怎样的火花，助力未来“人工智能+医学影像”的发展。

会议亮点

√行业话题聚焦：行业内首个聚焦“人工智能+医学影像”全产业链的行业精品交流会，与会听买方谈需求，听行业大咖谈经验，听投资大牛谈趋势，商务合作更精准!

√跨界合作机会：50+位院方代表，50+位投资大牛，30+位行业菁英莅临，让沟通环节更高效，洽谈气氛更热烈活跃。院企双方、企业双方进行交流互动，观点碰撞出潜在的巨大商机!

√优质项目对接：一对一配对会晤，优质项目现场对接!

参会人群

√50+位院方影像科代表

√50+位聚焦医学人工智能投资大牛

√20+位第三方独立影像中心/民营医院代表/美年体检中心采购高层

√30+位“人工智能+医学影像”行业菁英

独家福利

“人工智能+医学影像”菁英汇将在2017年08月18日在上海健康智谷召开，特设优惠票299/人(截止至07月15日)，详情请联系姜女士 [email protected] ，13524610200。

详细日程请扫图中二维码：