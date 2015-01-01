DataTech2017浙江大数据建模与创新应用大赛即将启动

数据改变了人类的生活方式，从衣、食、住、行到生产生活都离不开数据的支撑。数据，让一切有迹可循，让一切有源可溯。

数据改变了人类的生活方式，从衣、食、住、行到生产生活都离不开数据的支撑。数据，让一切有迹可循，让一切有源可溯。为了挖掘数据价值、实践数据赋能，推动大众创业、万众创新，由浙江省经济和信息化委员会指导，中国移动浙江公司和浙江大数据交易中心主办的Data Tech2017浙江大数据建模与创新应用大赛即将拉开序幕。

本次Data Tech2017浙江大数据建模与创新应用大赛以”数据众智美好未来”为主题，分为“模型挑战赛”和“众智创新赛”，并面向全社会开放，高等院校、科研单位、互联网企业、创客团队等人员均可报名参赛。数据集由中国移动浙江公司和浙江大数据交易中心会员单位授权提供，所有数据均以经过脱敏处理，切实保障数据安全。参赛者们利用数据分析方法，挖掘数据价值，探索数据应用，寻找真实业务问题和社会问题的解决方案。

同时为了推动参赛者创业与就业，大赛组委会联合中国通信信息研究院、数据中心联盟等行业权威研究机构和重点联盟，浙江大学计算机学院、浙江大学管理学院、浙江省计算机学会等学术机构，发动创新工场、百分点等知名企业参与，为参赛选手提供资深的技术支持和创业辅导。此外，本次大赛还将汇集Preangle十维资本、星路资本、银杏谷资本等多家投资机构，为参赛者优秀成果的展示与孵化提供更多的机会，打造技术、产业、资本相融合的良性发展环境。

大赛启动日期2017年7月15日，初赛截止日期2017年9月2日。报名及查看详细信息请登录大赛官网，网址：http://datatech.zjdex.com。

电话：0571-85312115

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