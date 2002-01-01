智能云领制造 创新工业转型 2017石化盈科用户大会隆重举办

2017年7月10日，2017石化盈科用户大会在山东青岛隆重召开。来自全国的专家、行业客户和合作伙伴近400人参加了大会，此次大会以“智能云领制造 创新工业转型”为主题，共同探讨“工业互联网”、“工业大数据”等新理念、新技术在中国未来行业的应用与发展。

2017年7月10日，2017石化盈科用户大会在山东青岛隆重召开。来自全国的专家、行业客户和合作伙伴近400人参加了大会，此次大会以“智能云领制造 创新工业转型”为主题，共同探讨“工业互联网”、“工业大数据”等新理念、新技术在中国未来行业的应用与发展。 2002年7月，中国石油化工集团公司(以下简称中国石化)与电讯盈科有限公司合资成立石化盈科信息技术有限责任公司(以下简称石化盈科)。依托中国石化信息化建设实践，石化盈科已经构建起从咨询、设计研发到交付和运维的完整IT服务价值链，形成了经营管理、智能制造、智能物流、新一代电子商务、云计算和大数据五大核心业务。

中国石化信息化管理部主任、石化盈科董事长李德芳在致辞中提到，在这个风云激荡的大变革时代，唯有加快数字化转型、发展智能制造，才是传统工业提质升级、赢得未来的必由之路。石化盈科已制定出公司未来发展的新规划，确立了打造智能制造、电子商务、共享服务等五大核心系列软件、向“产品+服务”型公司转型的发展方向。 作为国内智能制造领域的先行者，石化盈科牵头制定两项智能工厂重要国家标准，创新确立智能工厂理论体系、解决方案和自主软件产品体系。成功助力九江石化、镇海炼化和中煤榆林成为“国家智能制造试点示范”。自主研发的MES生产执行系统获得国家“863”支持，成功应用于中国石化、中煤集团、神华集团、陕煤集团等60多家企业。

会上，石化盈科行政总裁齐学忠带来了《新思维 新制造 新价值 拥抱智能时代》的主题演讲。智能时代的到来，是时代发展的必然，更是各种新技术新模式推进的成果，一直以来，石化盈科深耕智能制造，在这一领域拥有众多的成果和经验，做好了服务好客户，推动“中国制造2025”加速落地的准备。

大会邀请了北京大学教授工业和信息化部原副部长杨学山教授带来《把握软件变革，走向智能制造》的主题演讲，杨教授指出，我们应该将技术聚焦到制造业上，制造智能化对经济社会的发展有着十分重要的作用，而人工智能和机器人在制造领域的使用会对其他领域的使用起到重点作用。杨教授为与会嘉宾阐述了智能时代的特点，并从国家发展、企业应用等方面进行了高屋建瓴的指导。

大会邀请了美国辛辛那提大学特聘讲座教授李杰带来《工业大数据分析，人工智能与工业4.0 在智能制造的应用》主题演讲，李杰教授从工业大数据、工业4.0与人工智能的发展及技术入手，深入剖析了工业4.0的核心技术，并运用产业发展与企业竞争等各种案例，深入简出的解读了工业大数据未来的发展。

会上，石化盈科联合华为共同发布了流程工业智能制造CPS云平台(ProMACE)，该平台是石化智能工厂2.0建设的核心内容，全面体现了集中集成、物联网接入、IT管控、优化、共享服务、数据处理与分析、人工智能等八项核心能力，未来将会成为流程工业智能制造的“操作系统标准”。

大会期间，石化盈科领导接受了来自搜狐、新浪、网易、IT之家等16家媒体的访问。领导在访问中提到，石化盈科未来将持续创新，不断提高核心竞争力，力争在未来三到五年实现公司上市目标。

同时，上午大会邀请到了来自华为、SAP、IBM的领导和专家带来精彩演讲。

下午，大会同期组织了智能制造新模式、经营创新与转型、技术创造未来三个平行主题论坛，与用户和合作伙伴共同探讨智能制造、经营管理、未来创新等话题。 2017石化盈科用户大会的成功举办，建立了与各界用户广泛的交流平台，把公司新的研究成果、管理理念、服务、技术和产品等全面向用户宣传，使新老用户更多、更全面的了解石化盈科，提升了公司的整体市场能力。

未来，石化盈科将积极构建 “入口+平台+生态”商业新模式，一如既往的坚持与客户共同成长，服务两化深度融合，面向未来应用不断创新，努力打造“产品+服务”的一流科技公司，在智能时代，石化盈科愿与客户、合作伙伴一起，携手共进，开启新梦想，铸就新辉煌!