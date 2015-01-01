共赏SaaS产业新态势，2017第二届“云领奖”隆重揭晓

由拓普会展携手中国云体系产业创新战略联盟主办的2017中国SaaS产业大会于7月6日在上海圆满结束。

由拓普会展携手中国云体系产业创新战略联盟主办的2017中国SaaS产业大会于7月6日在上海圆满结束。感谢江苏省企业信息化协会，浙江省企业信息化促进会，广东省首席信息官协会，CIO时代学院，IDC点评网、上海市网购商会，中国信息化推进联盟信息化协同创新专业委员会，IT高管会，山东CIO智库，中国商业联合会互联网应用工作委员会等单位对大会的支持。

经过为期5个月的征集、评选，SaaS行业最受瞩目的“第二届云领奖”各项荣誉归属已尘埃落定。“云领奖”评选旨在鼓励为SaaS领域做出杰出贡献的企业，致力树立行业风向标，评选公开征集各奖项候选名单，通过组委会初评，由主管部门、行业组织、媒体及专家代表等组成的评审委员会讨论评选出各奖项入围名单，经评议和投票。从来自人力资源、财务报销、ERP电商、云通信、客服、营销、支付等多个SaaS热门领域的众多产品案例中甄选出年度最佳、最受用户欢迎、最具创新性以及最具成长潜力的SaaS企业等35个奖项。颁奖盛典邀请到了国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心技术支持部副主任沈亮和CIO 时代学院院长姚乐为获奖企业颁奖， 感谢以下获奖企业在各自领域做出的卓越贡献：

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中国的经济与创业环境正经历沧桑变化，机会已经掌握在奋斗者的手中，国内SaaS企业用户增长量成果喜人，期待成功破局的企业迅速带领中国SaaS创业者冲出一条具有中国特色之路来。2017第二届“云颁奖”的隆重举办，一方面，通过逐步掌控SaaS行业话语权，让SaaS行业进入更多企业的视野，进一步关注SaaS行业的发展与契机，另一方面，通过奖项的颁发，用新生命新力量去带动行业活力，鼓励行业发展。

颁奖典礼完美落下帷幕，华章溢彩的演讲也已结束，可是思想碰撞的共鸣，行业前驱的预测早已在参会者的心中留下了震撼，随着中国企业级SaaS市场格局更加明朗，SaaS产品的不断创新，必将成为武装企业的核心。

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